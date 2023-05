Rio Grande do Sul Latam anuncia voos direto de Porto Alegre a Uruguaiana, Pelotas, Santo Ângelo, Santa Maria e Joinville

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

A companhia já estuda a possibilidade de acréscimo de uma nova rota ligando Passo Fundo a Porto Alegre em 2024. (Foto: Latam/Divulgação)

Em reunião realizada nessa sexta-feira (26) no Palácio Piratini, em Porto Alegre, a Latam Linhas Aéreas anunciou que, a partir do dia 1º de junho, a companhia inicia no Rio Grande do Sul a realização de voos regionais. Nessa primeira fase, foram contempladas, com voos diretos de Porto Alegre, as cidades de Uruguaiana e Santa Maria – quatro frequências semanais –, Pelotas e Santo Ângelo – três frequências semanais – e Joinville (SC) com voos diários. Para 2024, a companhia está estudando a possibilidade de acréscimo de uma nova rota ligando Passo Fundo a Porto Alegre.

Os voos serão realizados pela Latam em parceria com a VoePass pelas aeronaves ATR 72-600, por meio do Programa Estadual de Desenvolvimento da Aviação Regional (PDAR/RS). O avião tem capacidade para 70 passageiros. As passagens já estão à venda no site da companhia aérea e nas agências de viagem.

“O governo gaúcho e a Frente Parlamentar da Aviação Regional mais uma vez saiu na frente. Não perdemos a possibilidade de fomentar mais negócios e realizar mais voos. O Rio Grande do Sul segue sendo o estado com o maior número de voos regionais no Brasil. E agora com a participação e voos das três principais empresas aéreas do país: Gol, Latam e Azul”, comemorou o presidente da Frente Parlamentar da Aviação e líder do governo, deputado Frederico Antunes (PP).

Também participaram do encontro o secretário-chefe da Casa Civil, Artur Lemos; dos Transportes, Juvir Costella; o presidente da Frente Parlamentar da Aviação e líder do governo, deputado Frederico Antunes; o Coordenador de Assuntos Regulatórios da Latam, Ítalo Brito; o Diretor Tributário da aérea, Cezar Terração; o secretário da Frente Parlamentar da Aviação, Cristiano Guerra, e o Assessor Técnico da Secretaria Estadual da Fazenda, Guilherme Comiran.

Voos

Cidades com partidas de aeronaves da Latam no Rio Grande do Sul:

Porto Alegre

Uruguaiana

Pelotas

Santa Maria

Santo Ângelo

Passo Fundo e

Caxias do Sul.

2023-05-26