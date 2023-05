Porto Alegre Cobertura da vacinação contra gripe entre crianças e gestantes está baixa e vira preocupação em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Qualquer pessoa com mais de 6 meses pode receber a vacina. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A baixa procura da vacina contra gripe pelos grupos de crianças e gestantes preocupa a Secretaria de Saúde de Porto Alegre. Dados do LocalizaSUS divulgados nessa sexta-feira (26), indicam que entre as crianças de 6 meses a menos de 6 anos, a cobertura está em 17,3%. Entre as gestantes é de 24,7%. As doses estão disponíveis para todas as faixas etárias.

“Para garantir imunidade e proteção contra formas graves da influenza é importante que o percentual seja de 90%”, enfatiza a diretora da Vigilância em Saúde municipal, Fernanda Fernandes. A gestora destaca a importância das gestantes serem imunizadas, considerando a proteção dos bebês e o aumento da busca por atendimento em serviços de urgência e emergência devido a sintomas respiratórios.

“A vacina da gripe protege contra complicações causadas pelos vírus influenza, mas os bebês só podem receber uma dose de vacina depois de completarem seis meses de vida. Até lá, a proteção é garantida exclusivamente pela vacinação da mãe”, diz Fernanda. A vacina contra gripe é a única do calendário vacinal que pode ser aplicada em gestantes em qualquer período da gravidez.

Unidades de saúde

A vacina contra gripe está disponível nas unidades de saúde de segunda a sexta, no horário de funcionamento de cada serviço – incluindo as unidades que funcionam em horário estendido (em 17 unidades, até as 22h).

Aos sábados e domingos, das 10h às 19h, até o final do inverno, a vacinação será oferecida em unidades de saúde definidas pela SMS. A medida integra as ações da prefeitura para a Operação Inverno. A intenção é oferecer mais opções para a comunidade, que muitas vezes não tem condições de acessar um serviço de saúde em horário comercial.

Até essa sexta, foram administradas na cidade 281.923 doses da vacina, a maior parte em idosos (148.663 doses). O montante de doses feitas corresponde a uma cobertura de 39,3% da meta alcançada até o momento. O ideal é alcançar 90%.

A vacina protege contra os vírus influenza A (H3N2 e H1N1) e B. A estimativa da Secretaria Estadual da Saúde é de aumento de casos de influenza A neste ano. A partir da administração da vacina, o organismo necessita de 15 dias para criar os anticorpos necessários para garantir a proteção contra os vírus. “Por isso, é indicado que a vacina seja recebida o mais cedo possível em relação à chegada das temperaturas mais baixas”, enfatiza a enfermeira Renata Capponi, chefe do Núcleo de Imunizações Zona Sul da SMS.

As campanhas de vacinação contra covid e gripe ocorrem de forma simultânea e não há contraindicação para as doses serem aplicadas no mesmo dia para os públicos aptos.

Neste sábado (27), e domingo (28), a imunização contra a gripe ocorrerá das 10h às 19h nas seguintes unidades de saúde:

São Carlos (avenida Bento Gonçalves, 6670 – bairro Partenon);

Bom Jesus (rua Bom Jesus, 410 – bairro Bom Jesus);

José Mauro Ceratti Lopes (Estrada João Antônio da Silveira, 3330 – bairro Restinga);

Moab Caldas (avenida Moab Caldas, 400 – bairro Santa Tereza);

Santa Marta (rua Capitão Montanha, 27 – bairro Centro Histórico).

