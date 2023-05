Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre é recebido em Roma pelo embaixador do Brasil na Itália

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Hélio Vítor Ramos Filho e Sebastião Melo (dir.) trataram de investimentos para a Capital gaúcha. (Foto: Mateus Raugust/PMPA)

No último dia de missão internacional em Roma, na Itália, o prefeito de Porto Alegre foi recebido nessa sexta-feira (26) pelo embaixador do Brasil no país, Hélio Vitor Ramos Filho. Sebastião Melo entregou ao embaixador uma carta de oportunidades de negócios em Porto Alegre para empresários italianos que queiram investir em tratamento de esgoto, drenagem urbana, parques e infraestrutura da capital gaúcha. No encontro, o prefeito manifestou interesse de somar esforços para que Porto Alegre tenha voo direto para a Itália. Também sugeriu ampliar a agenda cultural entre os países.

“Fomos muito bem recebidos pelo embaixador e entre outros temas conversamos entre intercâmbio de exposições nos nossos museus. Podemos começar pelo Museu de Arte de Porto Alegre onde teríamos a honra de receber a arte italiana”, disse o prefeito da Capital gaúcha.

Melo viajou há uma semana e retorna a Porto Alegre neste domingo (28). Nesse período, o prefeito participou de alguns eventos, entre eles de uma rodada de debates com especialistas internacionais sobre crise climática e sustentabilidade no Encontro Internacional de Cidades-Eco Educativas, em Roma, na Itália. O prefeito é um dos gestores municipais brasileiros convidados pela Corporação Andina de Fomento (CAF) a participar do encontro internacional que acontece no Vaticano. Além de Melo, está presente no evento o prefeito santista, Rogério Santos. A programação é organizada em parceria com a Pontifícias Escolas Ocorrentes.

Os gestores discutiram sobre a importância das mulheres na luta contra a crise climática e a perda da biodiversidade nas cidades. A líder indígena ativista dos direitos humanos e ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Rigoberta Menchú, liderou a conversa. O grupo participou de sessão de formação sobre a governança sustentável como pilar da boa gestão municipal.

Segundo o prefeito Sebastião Melo, a questão climática e a migração são dois temas centrais das discussões. “Temos muitas pessoas nas periferias das cidades, com salários miseráveis, sem água, sem esgoto e vivendo em áreas de risco. Com planejamento e financiamento, podemos tentar melhorar a vida de quem mais precisa”, destacou Melo.

Durante a ausência do chefe do Executivo, assumiu como prefeito em exercício o presidente da Câmara Municipal, vereador Hamilton Sossmeier. O vice-prefeito Ricardo Gomes está de férias até 31 de maio.

