Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Ele foi submetido a um exame de ressonância magnética e teve diagnosticada lesão muscular grau 1a no adutor longo Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Departamento de Ciência, Saúde e Performance do Grêmio informa que o lateral-direito do Grêmio Fabio deixou o treinamento de terça-feira (02) relatando desconforto na coxa direita.

Ele foi submetido a um exame de ressonância magnética e teve diagnosticada lesão muscular grau 1a no adutor longo.

Fabio já iniciou tratamento com os fisioterapeutas do Tricolor e o atleta não poderá atuar nesta quinta-feira (04), às 19h, diante do Palmeiras, no estádio Centenário, pelo Brasileirão.

