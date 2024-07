Grêmio Técnico do Grêmio comanda trabalho tático e encaminha equipe para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A movimentação iniciou com o aquecimento e a parte física com circuitos de exercícios de arranque, velocidade e impulsão. Na foto, Renato Portaluppi Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã desta quarta-feira (03), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, o Grêmio finalizou seus preparativos para enfrentar o Palmeiras, nesta quinta-feira (04), no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, em jogo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Eram 10h30 quando os atletas entraram no gramado para início das atividades. Antes disso, o grupo ficou reunido por cerca de uma hora na sala de vídeo analisando o adversário. A movimentação iniciou com o aquecimento e a parte física com circuitos de exercícios de arranque, velocidade e impulsão.

Na sequência, o técnico Renato Portaluppi reuniu o time titular em um dos gramados e comandou um longo treinamento tático com posicionamento, saída de bola, chegada ao ataque e simulação de jogadas em bola parada.

No campo ao lado, o restante do grupo, em dois times, fez um trabalho técnico em campo reduzido com limitação de toques na bola. A movimentação finalizou com o tradicional recreativo de véspera de jogo realizado em uma das metades do gramado.

O volante Dodi, suspenso com três cartões amarelos, é desfalque para enfrentar o Alviverde Paulista. Já o lateral Fabio apresentou desconforto na coxa direita no treino de ontem e acabou diagnosticado com uma lesão muscular grau 1a no adutor longo. Ele já iniciou tratamento com os fisioterapeutas do Clube.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/tecnico-do-gremio-comanda-trabalho-tatico-e-encaminha-equipe-para-enfrentar-o-palmeiras-pelo-brasileirao/

Técnico do Grêmio comanda trabalho tático e encaminha equipe para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão

2024-07-03