Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

O jogador, vindo do Cruzeiro, chega por empréstimo até o final da temporada Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro O jogador, vindo do Cruzeiro, chega por empréstimo até o final da temporada. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro) Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Na manhã desta sexta-feira (11), o lateral-esquerdo Marlon desembarcou em Porto Alegre para assinar um contrato com o Grêmio. O jogador, que realizará exames para concluir o vínculo, chega por empréstimo até o final da temporada e com opção de compra por mais três anos.

Vindo do Cruzeiro, o atleta deve seguir direto para o CT Luiz Carvalho para se preparar para o anúncio oficial do Tricolor que deve acontecer ainda nesta sexta-feira (11).

O próximo confronto do Grêmio acontece contra o Flamengo no domingo (13), às 17h30, na Arena. A partida é válida peça terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor ocupa o 10° lugar na tabela de classificação, com 3 pontos conquistados na vitória contra o Atlético-MG na estreia da competição. Na última rodada, a equipe foi derrotado por 2 a 0 pelo Ceará, fora de casa.

