O ex-presidente Jair Bolsonaro foi levado para um hospital em Santa Cruz, no Rio Grande do Norte, na manhã desta sexta-feira (11), após sentir fortes dores abdominais durante um evento do PL. Depois, ele foi transferido de helicóptero para um hospital em Natal, capital do Estado.

Em nota, o PL informou que Bolsonaro precisou interromper a sua agenda no Rio Grande do Norte, onde participava do lançamento do Projeto Rota 22, após sentir as dores abdominais.

“O Partido Liberal está profundamente consternado com o ocorrido e mantém suas orações pela plena recuperação do presidente Bolsonaro, confiando em Deus para que ele supere mais esse momento difícil”, afirmou o partido em nota.

As dores abdominais ainda seriam consequência da facada que Bolsonaro levou na campanha eleitoral de 2018. O ex-presidente iniciou nesta sexta uma agenda política pela Região Nordeste.