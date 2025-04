O IBC-Br (Índice de Atividade Econômica do Banco Central), divulgado nesta sexta-feira (11), registrou expansão de 0,4% em fevereiro na comparação com o mês anterior. Esse foi o segundo mês seguido de aumento do índice, que é considerado uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro.

Apesar da alta, houve desaceleração do ritmo de crescimento da atividade econômica na comparação com janeiro, quando foi registrada uma elevação de 0,9% no indicador.

Na comparação com fevereiro do ano passado, o indicador teve aumento de 4,1%, segundo o Banco Central. Na parcial do primeiro bimestre, a alta foi de 3,8% e, em 12 meses até fevereiro de 2025, o crescimento atingiu 3,8%.