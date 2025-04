Grêmio Grêmio anuncia a contratação do lateral-esquerdo Marlon

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2025

Contrato de empréstimo tem duração até o final de 2025, com possibilidade de transferência definitiva

O Grêmio anunciou a contratação do lateral-esquerdo Marlon, vindo de empréstimo do Cruzeiro. O jogador desembarcou nesta sexta-feira (11) em Porto Alegre para realizar exames e assinar o contrato com o Tricolor. O vínculo do jogador vai até o final de 2025, com possibilidade de transferência definitiva.

O lateral de 27 anos chegou ao Cruzeiro em 2023, ultrapassando os 100 jogos com a camisa celeste antes de acertar com o Tricolor. Marlon já passou por clubes como Criciúma, Fluminense, Boavista, Trabzonspor, Ankaragücü e agora o Grêmio.

Em sua carreira, já conquistou a Supercopa da Turquia em 2020, Taça Guanabara e Campeonato Carioca em 2022.

