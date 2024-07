Inter Inter deverá ter três reforços para a partida contra o Fluminense nesta quinta-feira pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2024

Partida válida pela 14ª rodada ocorre no Maracanã, às 20h Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional

O Internacional enfrenta o Fluminense nesta nesta quinta-feira (4), às 20h, no Maracanã, em duelo válido pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O confronto interestadual ganhou um destaque a mais – com uma ‘pitada’ extra de rivalidade – após ambos terem se enfrentado nas semifinais da Libertadores 2023, com o Fluminense tendo levado a melhor por 4 a 3 no agregado, com uma virada histórica no Beira-Rio.

Passado um tempo, Flu e Inter irão se enfrentar nesta quinta em fases totalmente distintas, já que o Colorado vive uma situação confortável, de meio de tabela (10°), e com dois jogos a menos, enquanto o Tricolor luta rodada após rodada contra o rebaixamento.

Para esta partida, o Internacional também possui desfalques repetidos, porém importantes, na sua equipe, são eles: Enner Valência, Rochet e Borré, todos em compromisso com suas seleções. Enquanto Charles Aránguiz é dúvida no plantel por ter sentido dores no tornozelo.

Entretanto, a equipe de Eduardo Coudet terá alguns bons retornos, como Wesley e Alario, que cumpriram suspensão na última partida, e Bustos e Bruno Gomes, à disposição do técnico.

Do lado do Tricolor das Laranjeiras, o grande destaque é a estreia do novo treinador da equipe, Mano Menezes, que chega com a dura missão de salvar o clube do rebaixamento, tendo apenas 6 pontos em 13 jogos até o momento.

