Inter Lateral do Inter Mário Fernandes está fora do jogo contra o São José pelo Gauchão

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2023

Lateral levou oito pontos no supercílio após lance na última partida Foto: Ricardo Duarte/Inter Lateral levou oito pontos no supercílio após lance na última partida (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

O lateral Mário Fernandes está fora da partida do Inter contra o São José, nesta quinta-feira (16), no estádio Beira-Rio, pelo Gauchão, em Porto Alegre. O jogador ainda está em recuperação após levar oito pontos no supercílio esquerdo após choque com o volante Johnny no último sábado (11).

A novidade no entanto é a presença do zagueiro Gabriel Mercado. O argentino estava lesionado e ainda não estreou nesta temporada. O defensor pode ser titular na partida desta quinta-feira fazendo dupla titular novamente com Vitão.

Veja a lista de relacionados

📝 Jogadores relacionados para o duelo com o São José-POA. #VamoInter pic.twitter.com/TJuiIfxjuF — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 15, 2023

