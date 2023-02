Grêmio Ex-goleiro do Grêmio é contratado por clube japonês

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2023

A negociação com os japoneses iniciou em janeiro em um contato do diretor esportivo com Megiolaro Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Nesta quarta-feira (15), o Vissel Kobe, clube do Japão, anunciou a contratação do goleiro Philipe Megiolaro, ex-Grêmio. O jogador de 24 anos assinou por uma temporada com renovação automática para mais três temporadas.

Megiolaro foi criado nas categorias de base do Grêmio e teve seu grande momento na temporada de 2018, mesmo antes de estrear no profissional do Tricolor. O goleiro tem passagens por seleções de base e foi chamado por Tite, ex-técnico da Seleção Brasileira, para o time principal em amistosos contra a Argentina e Arábia Saudita.

As negociações entre clube e jogador iniciaram em janeiro deste ano por meio de um contato entre o diretor do clube japonês e o goleiro. Antes do contato, o clube tentou a contratação do goleiro Hugo, do Flamengo. Megiolaro está no Japão há 10 dias.

No Grêmio, o goleiro acabou recebendo poucas oportunidades no elenco profissional. Na temporada de 2019 recebeu duas oportunidades pelo Brasileirão. Em 2020 e 2021, foi emprestado para o FC Dallas, dos Estados Unidos.

Em 2022, Megiolaro voltou para Porto Alegre, mas não teve nenhuma oportunidade. Em dezembro do mesmo ano, o contrato entre clube e jogador se encerrou, e o jogador ficou livre no mercado.

