Celebridades Latino faz aplicação de botox na face e brinca: “Dez anos mais jovem”

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

"Eu uso botox há uns quatro anos e o resultado é incrível", disse o cantor Foto: Instagram/Latino "Eu uso botox há uns quatro anos e o resultado é incrível", disse o cantor. (Foto: Instagram/Latino) Foto: Instagram/Latino

Latino reservou a tarde desta sexta-feira (24) para cuidar do visual. O cantor, de 47 anos, fez mais uma aplicação de botox na face. Ele disse que é adepto do procedimento há tempos. “Eu uso botox há uns quatro anos e o resultado é incrível. Minhas marcas de expressão, que não são poucas, simplesmente desaparecem e o rosto ganha um ar jovial”, elogiou o artista, cujo médico é o Dr. Ivan Rollemberg.

O cantor contou que, apesar de sensível à dor, não abre mão do procedimento. “O Dr. Ivan tem a maior paciência comigo e consegue dar seu toque de mestre no meu rosto. Fiz um ‘combo Latino dez anos mais jovem’ com direito a preenchimento e fotona laser”, brincou o cantor.

Esta semana, Latino passou por uma cirurgia dentária de urgência após complicações em procedimentos estéticos na região bucal. O cantor contou que passa bem após ter três dentes implantados.

“Só não estou podendo posso falar ainda, mas já estou bem melhor, graças a Deus! Por causa da pandemia, acabei demorando a voltar ao dentista após uma extração de três dentes. Perdi muita massa óssea e acabei tendo que abrir a lateral da boca pra repor. Foi terrível! Até nisso a pandemia nos ferrou. Enfim, meus dentes ficaram vulneráveis e acabou dando problema, tinha que ter fechado logo. Mas já tá resolvido”, contou Latino.

