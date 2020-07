Magazine Manu Gavassi desabafa sobre “tentar se encaixar” em um padrão do mercado musical

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

"Já pensei em desistir da música umas mil vezes", disse Manu Foto: Reprodução/Instagram/@manugavassi

Manu Gavassi ganhou um disco de platina por Áudio de Desculpas. O single, lançado durante sua participação no “BBB 20”, da TV Globo, teve 25 milhões de streams. Em seu Instagram, ela comemorou a conquista e desabafou sobre “tentar se encaixar” num padrão do mercado musical.”

“Isso acaba de acontecer. E eu ainda não consigo acreditar que Áudio de Desculpas, uma música que eu fiz pra mim mesma ano passado [com zero expectativa] acaba de ganhar disco de platina com 25 milhões de streams e 80 mil cópias vendidas. A vida é muito maluca. O mundo dá muitas voltas. E coisas incríveis acontecem quando você coloca o seu coração na frente e não tem medo de ser você mesmo. Já pensei em desistir da música umas mil vezes. Já me machuquei muito tentando me encaixar em modelos de sucesso. Se essa prova que a vida me deu hoje te servir pra acreditar mais em você, já fez meu dia… obrigada a vocês, com todo o meu amor. Que seja lindo e verdadeiro [como tem que ser] esse recomeço”, publicou a cantora em seu Instagram.

Na noite da final do reality, o single da cantora foi indicado a dois festivais, um deles na Califórnia. A revelação foi feita pelo diretor da produção, Yuri Sardenberg, que não revelou quais são os eventos e categorias.

