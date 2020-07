Magazine Atriz relembra romance com Junior Lima na adolescência: “Superescondido”

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2020

Bruna e Junior contracenaram no seriado da dupla no início dos anos 2000 (Foto: Reprodução/Instagram)

A atriz e apresentadora Bruna Thedy, que interpretou Ritinha no seriado ‘Sandy & Junior’ (1999-2002), relembrou o romance com Junior Lima na adolescência. A artista diz à colunista Patrícia Kogut, de O Globo, que tinha 16 anos quando ficou com o músico. “Era superescondido”, revela em entrevista.

No documentário sobre a carreira dos irmãos, Bruna fala sobre a atração da emissora carioca, que também tinha Paulo Vilhena e Fernanda Paes Leme no elenco, e aparece no episódio que aborda boatos e polêmicas envolvendo a dupla. A atriz conta que não sabe até hoje como descobriram sobre o relacionamento.

“A gente ficou no primeiro ano do programa. Descobriram na época e não sei como, era superescondido. Começaram a me ligar, foi uma situação. Eu, com 16 anos, não sabia como lidar”, conta. Ela confirmou o caso com Junior quando foi questionada por uma jornalista que queria saber se eles estavam namorando. “Eu disse: ‘Não, não. A gente ficou’”, relembra.

“Virou um escarcéu porque tinha toda essa coisa em torno do Ju. Uma hora ele era gay e na outra ficava com todo mundo. Era f*da. Depois o povo acabou esquecendo. (…) Era coisa de curtir. Não tinha qualquer tipo de compromisso”, declara.

Bruna, que hoje é casada com o diretor de TV Patrício Diaz, ex-Band, acredita que alguém da produção vazou o romance. Ela garante que o clima nos bastidores era mais de amizade do que paquera. “Nada foi para frente [de relacionamentos], isso era segundo plano. O que era sério mesmo era a nossa amizade”, finaliza.

Junior, aos 36 anos de idade, também é casado e tem um filho, Otto, de quase três anos, com Mônica Benini.

Polêmica com diretor

Marcelo de Nóbrega, diretor do programa ‘A Praça é Nossa’, do SBT, e filho de Carlos Alberto de Nóbrega, assumiu que foi ele quem “maltratou” Sandy e Júnior na infância.

A história veio à tona após Xororó contar, na série documental ‘Sandy e Júnior: A História’, que ficou magoado com um apresentador que expulsou a dupla de uma atração por conta da quantidade de seguranças que acompanhava as crianças.

O público ficou curioso para saber quem teria magoado o sertanejo na época. Ao site Na Telinha, Marcelo assumiu a culpa e deu sua versão dos fatos. “A história verdadeira foi que eles foram convidados por mim (para gravar ‘A Praça É Nossa’), inclusive, porque gosto muito deles, são muito queridos. Quando olho para fora, vejo chegando um ‘exército’ no SBT. Começou a entrar segurança atrás de segurança. Parecia que tinha chegado o presidente da República”, disse o diretor.

Na série, Xororó disse que precisou ser contido para não agredir o diretor quando soube do ocorrido. “Fala de mim, eu desculpo, mas falar do meu filho não. Eu não perdoo não. Tem umas mágoas do passado que não vão passar. O cara chegou: ‘Espera aí, por causa de Sandy & Junior tem segurança aqui? Aqui não tem bandido não, pode sair todo mundo’”, lembrou Xororó. “Quando a Noely (mulher dele e mãe de Sandy e Junior) me ligou contando isso, aquilo me subiu o sangue de tal maneira, fiquei tão nervoso que, no dia em que fui à emissora para fazer outro programa, a pessoa estava lá e eu chamei o segurança: ‘fica perto de mim, segura a onda, porque esse cara vai levar uma porrada agora'”, explicou o sertanejo.

