Rio Grande do Sul Leão-marinho encontrado em Torres, no litoral gaúcho, tem resultado positivo para a gripe aviária

Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2023

Esse é considerado o terceiro foco de gripe aviária em mamíferos aquáticos no Estado Foto: Petrobras/Divulgação Esse é considerado o terceiro foco de gripe aviária em mamíferos aquáticos no Estado. (Foto: Petrobras/Divulgação) Foto: Petrobras/Divulgação

A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul foi comunicada na quarta-feira (11) sobre o resultado positivo do exame para o vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (H5N1) feito em um leão-marinho encontrado morto na Praia Real, em Torres, no Litoral Norte gaúcho.

A doença foi confirmada pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Campinas, unidade referência da Organização Mundial de Saúde Animal. Esse é considerado o terceiro foco de gripe aviária em mamíferos aquáticos no Estado. Até o momento, foram encontrados 146 animais mortos ou doentes em São José do Norte, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Palmares do Sul, Pinhal, Torres, Tavares, Mostardas, Imbé e Pelotas.

A partir de agora, conforme orientação do Ministério da Agricultura e Pecuária, não haverá mais coletas em leões e lobos-marinhos, apenas se uma nova espécie de animal apresentar sintomas de Influenza. Mesmo com a confirmação, a condição sanitária do Estado e do País não se altera, não havendo risco para o consumo de alimentos.

O diretor-adjunto do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal do RS, Francisco Lopes, disse que o Serviço Veterinário Oficial está atendendo todas as notificações que são recebidas, fornecendo os equipamentos de proteção individual necessários para as prefeituras, assim como os produtos para desinfecção de veículos e máquinas.

Lopes fez um alerta para as pessoas, especialmente aquelas que moram na costa litorânea: “É fundamental que as pessoas não se aproximem, não alimentem nem toquem em animais encontrados na praia. Além disso, é aconselhável evitar levar animais domésticos ou não deixar que eles se aproximem de mamíferos ou aves suspeitos, a fim de evitar o contágio pelo vírus”.

Todas as suspeitas da doença, que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita, devem ser notificadas imediatamente à Secretaria da Agricultura por meio da Inspetoria de Defesa Agropecuária mais próxima ou pelo número de Whatsapp (51) 98445-2033.

2023-10-12