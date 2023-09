Rio Grande do Sul Lei aprovada na Assembleia Legislativa concede à cidade de Santo Ângelo o título de “Capital Gaúcha das Tortas”

21 de setembro de 2023

Iniciativa ainda depende do aval do governador Eduardo Leite. (Foto: Fernando Gomes/Divulgação)

A Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa aprovou nesta semana um projeto que declara Santo Ângelo (Região Noroeste) como Capital Gaúcha das Tortas. Para ser transformada em lei estadual, a proposta agora precisa do aval do governador Eduardo Leite.

Por meio do mesmo projeto, está prevista a inclusão do Festival das Tortas no calendário oficial de eventos do Rio Grande do Sul. A mais recente edição (16ª) foi realizada entre os dias 6 e 10 deste mês no Centro Histórico da cidade, com detalhes divulgados no site santoangelo.rs.gov.br.

Sua viabilização se deu por meio de parcerias com entidades como o Serviço Social do Comércio (Sesc) e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Diversos expositores e atividades variadas atraíram aproximadamente 60 mil pessoas para uma área a céu aberto nas imediações da Catedral do município.

“Neste ano tivemos uma torta de 150 metros, alusiva aos 150 anos de emancipação do município”, ressalta o deputado estadual Eduardo Loureiro (PDT), natural de Santo Ângelo e autor da proposta. A mega atração culinária foi produzida por alunos do curso de Gastronomia do Senac, com apoio de um supermercado da região.

Além disso, a programação teve festa à fantasia, shows, apresentações de bandas marciais escolares e a segunda edição do “Liquida Santo Ângelo”. A edição teve como presidentes de honra o prefeito Jacques Barbosa e a primeira-dama Juliana Barbosa e como patronos o deputado estadual Loureiro e a empresária Robriane Raguzzoni.

A iniciativa parlamentar relativa ao status de “Capital Gaúcha das Tortas” não deixa claro, entretanto, o processo por meio do qual a cidade passou a ser associada a essa guloseima. E no site da prefeitura as informações a respeito são escassas.

Festival de música

Já para outubro está programada em Santo Ângelo a 14ª edição do Canto Missioneiro da Música Nativa, entre os dias 12 e 14 no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) 20 de Setembro. A promoção é da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes.

A produção executiva, por sua vez, é assinada por Fábio de Oliveira, empresário, músico e comunicador. “Aceitei o desafio por entender que essa experiência e a atuação no meio musical podem colaborar para Canto Missioneiro seja promovido a um grande festival”, ressalta.

As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira (26). A premiação teve seus valores aumentados em relação ao evento anterior: o primeiro lugar da fase geral receberá R$ 8 mil e o troféu Cenair Maicá. Já na etapa local, a música vencedora será contemplada com R$ 4 mil e o troféu Juarez Chagas.

(Marcello Campos)

