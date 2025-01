Colunistas Lei do deputado Alceu Moreira disciplinando uso de celulares nas escolas será sancionada segunda-feira

Por Flavio Pereira | 9 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Pela nova lei do deputado Alceu Moreira, o uso de celular passa a ser proibido no ambiente escolar. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O projeto e lei de autoria do deputado Alceu Moreira (MDB) que disciplina o uso de celulares e aparelhos eletrônicos nas escolas públicas e privadas de todo o país, após aprovado pelo Congresso, vai virar lei. O presidente da República sanciona na próxima segunda-feira, 13 de janeiro, a lei, que foi aprovada pela Câmara e o Senado em dezembro, após nove anos tramitando no Congresso, e que será regulamentada pelo MEC. Pela nova lei, o uso de celular passa a ser proibido no ambiente escolar, inclusive nos recreios e intervalos, sendo permitido apenas para fins pedagógicos. Já o porte será vedado apenas para os alunos da educação infantil e dos anos iniciais, com exceção para os casos de acessibilidade, inclusão e condições de saúde.

“Será um marco para a educação brasileira na era digital. A tecnologia é imprescindível para o aprendizado, mas requer um conjunto de regras para que não seja um instrumento dispersivo. Foi uma proposta muito bem concebida e tenho certeza que está à altura do que os pais e toda a comunidade escolar esperam para nossas crianças e jovens”, comentou para a coluna, o deputado Alceu.

Projeto de Alceu Moreira reuniu consenso de adversários

Nos bastidores de Brasília, o projeto do deputado Alceu Moreira é considerado uma “raridade” em meio ao cenário de polarização, uma vez que encontrou consenso do PSOL ao PL. Tanto é verdade que o Planalto, mesmo com planos de apresentar uma proposta alternativa, acabou por recuar, deixando o protagonismo do tema para os parlamentares.

O convite de Donald Trump a Jair Bolsonaro

O presidente eleito dos Estados Unidos Donald Trump encaminhou ao ex-presidente Jair Bolsonaro convite pessoal, dirigido a um grupo reduzido de líderes mundiais, para o ato de posse no dia 20 deste mês. Agora, através do seu advogado, Bolsonaro busca liberar junto ao ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações que envolvem o seu nome, o passaporte para que possa comparecer ao ato. Ontem, Bolsonaro registrou o convite, feito a um grupo restrito de lideranças mundiais:

“Muito honrado em receber do Presidente dos EUA, @realDonaldTrump, convite para a sua posse e de seu Vice-Presidente @JDVance, no próximo dia 20/JAN. Meu Advogado, Dr. Paulo Bueno, já encaminhou para o Ministro Alexandre de Moraes pedido para eu reaver meu passaporte e assim poder atender a este honroso e importante evento histórico.”

Pedalada na educação

Por iniciativa da sociedade civil organizada, um abaixo-assinado está sendo divulgado para manifestar contrariedade à portaria 924/2024, da Secretaria da Educação do Estado, a chamada pedalada na educação, que permite que alunos avancem para as próximas séries do ensino fundamental e médio, mesmo após serem reprovados em até quatro disciplinas. A iniciativa pretende pressionar o governo gaúcho buscando a revogação da Portaria. A portaria na verdade, busca melhorar artificialmente os índices de aprovação na educação do estado.

O público do grande ato para execrar o 8 de Janeiro: 1.200 pessoas

O retumbante fracasso do ato pelo 8 de Janeiro, convocado pelo presidente Lula e seus aliados nos demais Poderes, para repudiar a baderna e marcá-lo como um ato defesa da democracia, foi um rotundo fracasso. Estima-se que o público junto à Esplanada tenha alcançado 1.200 pessoas. Em sua conta pessoal do X, o deputado federal Mario Frias (PL-SP) fez uma comparação cruel:

“Bolsonaro, quando vai comer pastel, costuma reunir mais gente.”

Tratamento diferente para generais da esquerda e da direita?

Na verdade, o ato celebra uma incoerência: o inquérito que trata da baderna, não incluiu o general GDias, homem de confiança de Lula e então ministro chefão do GSI (Gabinete de Segurança Institucional), flagrado por câmeras do Palácio do Planalto confraternizando com baderneiros. Ele está solto. E ao mesmo tempo o mesmo inquérito indiciou e prendeu o general Braga Netto, que não participou da baderna.

Lula e os amantes

Ao lado de Janja, o empolgado Lula soltou ontem no ato para destacar a baderna do 8 de Janeiro mais uma frase no nível e na sintonia que sua parceria compreende:

“Na maioria das vezes, os homens são mais apaixonados pela amante do que pelas mulheres”.

Exaltando a democracia, e legitimando o novo mandato do ditador Maduro

A alusão de Lula aos amantes tem tudo a ver com o comportamento do seu governo e do PT em relação à Venezuela: enquanto promove um ato para supostamente exaltar a democracia, Lula vê o PT (este em nota oficial) defender o novo mandato ilegítimo do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que promove uma caçada aos adversários naquele país.

André Barbosa na coordenação do PL na Câmara

O advogado André Barbosa, que deixou a Secretaria de Administração e Patrimônio, está assumindo a coordenação da bancada do PL na Câmara de Vereadores, com aval dos quatro vereadores e do presidente municipal do partido, o deputado federal Luciano Zucco. Barbosa tem extenso currículo no poder público e sua experiência jurídica e política será importante na definição das estratégias do partido de Jair Bolsonaro na Câmara da capital.

Instagram: @flaviorrpereira

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/lei-do-deputado-alceu-moreira-disciplinando-uso-de-celulares-nas-escolas-sera-sancionada-segunda-feira/

Lei do deputado Alceu Moreira disciplinando uso de celulares nas escolas será sancionada segunda-feira

2025-01-09