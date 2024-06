Agro Governo brasileiro compra 263 mil toneladas de arroz importado em leilão

Por Redação O Sul | 6 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governo federal comprou 263 mil toneladas de arroz importado em um leilão realizado na manhã desta quinta-feira (6). O produto foi adquirido por R$ 25 o saco de 5 quilos, que será repassado ao consumidor final por R$ 20, segundo o Ministério da Agricultura.

O titular da pasta, Carlos Fávaro, disse que o leilão foi “um sucesso”. “Não pode um saco de arroz custar R$ 38, R$ 40. O mundo está oferecendo para o Brasil por R$ 25. A prova está aí, agora no leilão. Haverá uma subvenção do governo para que o consumidor compre por R$ 20 o pacote de 5 quilos”, declarou.

O procedimento, operacionalizado pela Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), foi adotado como estratégia para reduzir o preço do produto, que chegou a aumentar 40% por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. O Estado é responsável por 70% da produção nacional de arroz.

Após ingressar com recurso no TRF4 (Tribunal Regional Federal da 4ª Região), o governo conseguiu manter a realização do leilão na manhã desta quinta. Na quarta, a Justiça Federal de Porto Alegre havia impedido que o certame ocorresse. Na decisão, o juiz Bruno Risch disse que o leilão seria “prematuro” porque falta comprovação de que o mercado interno foi afetado pelas enchentes no RS.

A ação foi movida pelos deputados Marcel Van Hatten (Novo), Lucas Resecker (PSDB) e Felipe Camozzatto (Novo). Produtores gaúchos eram contrários ao certame.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Agro

https://www.osul.com.br/leilao-de-arroz/

Governo brasileiro compra 263 mil toneladas de arroz importado em leilão

2024-06-06