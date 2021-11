O leilão aconteceu na semana passada e, ao todo, movimentou R$ 47,2 bilhões. Os R$ 4,97 bilhões vão para o caixa do Tesouro Nacional. O restante (R$ 42,3 bilhões) corresponde ao total que deverá ser investido pelas empresas vencedoras do leilão para cumprir obrigações previstas no edital do certame.

O cálculo da parte que será transferida ao Tesouro foi concluído nesta terça pelos técnicos da Anatel. O prazo foi necessário devido ao ágio registrado em alguns dos lotes leiloados, ou seja, ao valor pago por algumas empresas acima do mínimo exigido no edital.