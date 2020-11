Bem-Estar Lentes de contato ou clareamento? Saiba qual a melhor opção para o sorriso perfeito

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2020

As lentes de contato dental são uma opção para quem quer corrigir esteticamente a dentição, desde a cor até o formato dos dentes. (Foto: Reprodução)

Você já ouviu falar em lentes de contato dental? A técnica é queridinha das famosas, pois promete um sorriso mais alinhado e harmônico. No entanto, será que a lente de contato é mesmo a melhor opção quando se trata de dentes perfeitos? Depende! As dentistas dos famosos Erika e Rachel Abreu, do consultório Boutique, falam mais sobre o procedimento e mostram outras opções viáveis para quem quer investir em tratamentos dentários.

As lentes de contato dental são uma opção para quem quer corrigir esteticamente a dentição, desde a cor até o formato dos dentes. O resultado é um sorriso mais alinhado, nivelado e dentes mais brancos, o que transformou a técnica em uma das preferidas entre as celebridades e influenciadoras.

Para isso, são colocadas pequenas lâminas de porcelana nos dentes, que variam de acordo com cada paciente e cada caso. Portanto, vale ressaltar que é importante procurar um dentista de confiança, pois talvez seja necessário um leve desgaste para que o encaixe das lentes seja perfeito e o sorriso fique conforme o esperado. “Quando bem indicada, bem planejada e bem executada, pode ser feita com mínimos desgastes, preservação da saúde e da estrutura dentária e um enorme ganho estética”, explica Erika Abreu.

Diferença entre lentes e facetas?

Além das lentes de contato, outro tratamento estético dentário muito procurado são as facetas de porcelana. Mas qual é a diferença entre eles? De acordo com a dentista Rachel Abreu, os dois são feitos do mesmo material, mas se diferenciam na espessura. “Em um mesmo paciente, podemos usar lentes e facetas, se existir um grande grau de escurecimento do dente ou uma fratura pré-existente”.

Tratamentos dentários

Também é importante reforçar que as lentes de contato dental não são solução mágica. Isso significa que, apesar de renovar a aparência e deixar o sorriso incrível, elas não substituem outros tratamentos que são necessários.

“Os tratamentos de clareamento dental e aparelho ortodôntico muitas vezes são necessários antes do procedimento de lentes de contato. E quando eles são suficientes para restabelecer a estética necessária para os pacientes, não necessitamos mais fazer as lentes”, explica Erika.

Deu para notar que existem muitas opções para dar um upgrade no seu sorriso. Mas, se você estiver em dúvida de qual delas é a mais indicada para você, a dentista Erika te ajuda! “Aparelho ortodôntico é indicado sempre que o problema não está na discrepância entre tamanho dos dentes e o tamanho da arcada. Quando o paciente não tem disponibilidade de usar aparelho, aí então fazemos resinas ou lentes de contato, dependendo da necessidade do paciente”. Se a sua vontade é ter apenas dentes mais brancos, o clareamento é a pedida. “É menos invasivo e tem resultados incríveis”, finaliza Erika.

