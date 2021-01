Porto Alegre Leticia Batistela é nomeada presidente da Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre, a Procempa

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2021

"A Procempa terá papel fundamental no nosso desafio de tonar Porto Alegre uma cidade mais inteligente", destacou o prefeito Foto: Mateus Raugust/PMPA "A Procempa terá papel fundamental no nosso desafio de tonar Porto Alegre uma cidade mais inteligente", destacou o prefeito. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

Em reunião do Conselho de Administração na manhã desta quarta-feira (27), foi confirmada a nomeação da advogada Leticia Zereu Batistela para o cargo de diretora-presidente da Procempa (Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre).

A indicação foi formalizada pelo prefeito Sebastião Melo, que participou da audiência virtual. Segundo ele, a escolha de Leticia foi definida pelo perfil técnico e pela experiência nas áreas pública e privada e teve alinhamento com as entidades que compõem o Pacto Alegre.

“A Procempa terá papel fundamental no nosso desafio de tonar Porto Alegre uma cidade mais inteligente, com uma prefeitura digital que sirva bem ao cidadão. E a trajetória da Leticia tem os elementos necessários para cumprir o papel de inovar com eficiência e dando as respostas urgentes que a cidade precisa”, afirmou Melo.

“É uma grande honra e um desafio imenso pelo qual vou trabalhar muito. O cidadão merece tecnologia de ponta, e a Procempa, com seus profissionais qualificados, pode ser referência sim em tecnologia e inovação”, destacou Leticia, que é integrante do Conselho de Administração da Procempa desde 2017.

