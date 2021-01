Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre recupera R$ 228 milhões em dívida ativa

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2021

O valor representa um "novo recorde histórico de recuperação", segundo a prefeitura Foto: Arquivo/Joel Vargas/PMPA O valor representa um "novo recorde histórico de recuperação", segundo a prefeitura. (Foto: Arquivo/Joel Vargas/PMPA) Foto: Arquivo/Joel Vargas/PMPA

A prefeitura de Porto Alegre anunciou, nesta quarta-feira (27), que recuperou R$ 228 milhões da dívida ativa, sendo R$ 50 milhões referentes à cobrança judicial. Considerando apenas a cobrança de dívidas tributárias, o retorno é de 10,82% do total de créditos, melhor índice entre as capitais do País.

Para o secretário municipal da Fazenda, Rodrigo Fantinel, a recuperação de créditos é uma das estratégias que serão ainda mais incentivadas nessa gestão. “A orientação do prefeito Melo é não aumentar impostos, por isso, a Fazenda se volta para alternativas mais eficientes e justas”, disse Fantinel. Atualmente, o estoque da dívida ativa é de R$ 2,28 bilhões, e a meta de arrecadação para 2021 é de R$ 256 milhões.

A diretora da Divisão de Arrecadação e Cobrança da Receita Municipal, Fernanda Spier Stédile, afirmou que o sucesso na arrecadação ocorreu em virtude da adoção de novas e mais modernas formas de localização e contato de devedores. “Foram criados diferentes canais remotos de atendimento, estratégias que facilitaram a negociação dos créditos e impulsionaram a entrada de recursos para os cofres do município”, observou.

O uso do WhatsApp para regularização das dívidas foi aperfeiçoado, o que viabilizou o atendimento dos contribuintes sem que fosse preciso o deslocamento até a sede da prefeitura. Só pelo aplicativo, foram atendidas mais de 53 mil demandas ao longo do ano, muitas delas oriundas de outros países, como Rússia, China, África do Sul e Canadá.

Além disso, foi implementado o parcelamento on-line, ferramenta que tem permitido a negociação de dívidas pela internet. De julho a dezembro, foram realizados 4,8 mil acordos, totalizando R$ 11,6 milhões negociados.

Para a regularização das pendências via WhatsApp, acesse aqui. O parcelamento dos valores inscritos em Dívida Ativa diretamente pela internet deve ser acessado aqui.

