Rio Grande do Sul Levantamento parcial indica mais de 72 mil crianças vacinadas no Dia C no RS

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Vacinação começou em janeiro para as crianças entre 5 e 11 anos de idade. Foto: Cristine Rochol/PMPA Vacinação começou em janeiro para as crianças entre 5 e 11 anos de idade. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria da Saúde realizou nesta segunda-feira (21) um levantamento preliminar do movimento do Dia C de vacinação das crianças contra o coronavírus, realizado neste sábado (19). O balanço parcial, informado por 378 municípios, indica que 72.830 doses foram aplicadas na data.

Ijuí foi a cidade com maior movimento reportado à SES, com 3.880 doses. A lista das cidades com maior adesão segue com Santa Maria (3.376 doses), Pelotas (3.186), São Gabriel (3.115) e Porto Alegre (2.977).

Dados mais consolidados ainda deverão ser compilados ao longo da semana, conforme as secretarias municipais digitem no Sistema de Informações do Programa Nacional de Saúde (SI-PNI) as doses que foram realizadas na oportunidade.

Somadas as doses que já aparecem na página da SES com esses do Dia C, que ainda não constam ali, já são cerca de 390 mil crianças de 5 a 11 anos vacinadas com a primeira dose, que representam 40% do total da população estimada desta faixa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul