Esporte Lewis Hamilton será o novo piloto de Fórmula 1 da Ferrari em 2025, segundo imprensa inglesa

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

Heptacampeão do mundo, Hamilton está na Mercedes desde 2013, após começar a carreira na Fórmula 1 pela McLaren

A Fórmula 1 terá uma grande mudança em sua história nos próximos dias. Segundo a imprensa inglesa, o piloto Lewis Hamilton deve trocar a Mercedes pela Ferrari. As informações dão conta de que a negociação está em estágio avançado.

Em agosto de 2023, Hamilton renovou o seu contrato com a equipe alemã, se estendendo até o fim da temporada de 2025. Caso se confirme a negociação, o heptacampeão abrirá mão do contrato para assinar com a equipe italiana.

Os funcionários da Mercedes serão informados da mudança nesta quinta-feira (1°), antes do anúncio oficial. Na Ferrari, Hamilton vai assumir o lugar do piloto Carlos Sainz, que não se acertou com a Ferrari em conversas recentes. Todas as informações são Sky Sports.

Heptacampeão do mundo, Hamilton está na Mercedes desde 2013, após começar a carreira na Fórmula 1 pela McLaren. Na equipe alemã, o britânico conquistou seis de seus sete títulos mundiais ao longo de 222 GPs, 82 vitórias, 78 pole positions e 148 pódios.

2024-02-01