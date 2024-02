Inter Jogadores do Inter reclamam do gramado do estádio do Guarany de Bagé

Por Redação O Sul | 1 de fevereiro de 2024

Alan Patrick, Pedro Henrique e Renê reclamaram do gramado. Foto: Reprodução

A reclamação do Inter sobre os gramados continua após as partidas do Campeonato Gaúcho. Desta vez, três jogadores do Colorado fizeram comentários sobre o gramado do estádio Estrela D’Alva, do Guarany de Bagé.

Veja alguns dos comentários dos jogadores do Inter:

Alan Patrick

“Sabemos como é. Fugiu das nossas características, e o time acaba sentindo. Com 2 a 0 contra, fica muito mais difícil”, disse o camisa 10.

Renê

“Enfrentamos dificuldades por causa do campo. Nosso time é muito técnico”, falou o lateral.

Pedro Henrique

“Todos vão enfrentar gramados bons e outros nem tanto. As condições do gramado eram ruins”, comentou o atacante.

Jogadores do Inter reclamam do gramado do estádio do Guarany de Bagé

2024-02-01