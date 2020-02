Celebridades Lexa ironiza rumor de romance com Anitta em viagem: “Galera está se superando”

Por Redação O Sul | 13 de fevereiro de 2020

Lexa (foto) usou as redes sociais para se pronunciar a respeito da notícia que afirma ter vivido romance e noites quentes com Anitta Foto: Reprodução/Instagram Lexa (foto) usou as redes sociais para se pronunciar a respeito da notícia que afirma ter vivido romance e noites quentes com Anitta Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

A notícia de que Lexa e Anitta ficaram juntas em viagem entre amigas em Aspen, nos Estados Unidos, se tornou de conhecimento da “sapequinha” nesta quinta-feira (13).

Segundo informações do jornal Extra, as cantoras teriam vivido um romance pelas férias e feito a temperatura subir nas noites em que passaram pela neve, frisando também a mordida que a poderosa levou da amiga e que chegou a rasgar uma meia da Dior durante um show no Rio de Janeiro.

Casada há quase três anos com MC Guimê, a rainha de bateria da Unidos da Tijuca se pronunciou publicamente e ironizou os burburinhos. “A galera está se superando nas notícias. Socorro”, disse aos risos.

A assessoria de Lexa limitou-se a esclarecer que o burburinho é “sem fundamento” e que no momento a intérprete de “Chama Ela” está com toda sua energia voltada para seu primeiro bloco de rua que será realizado dia 16 de fevereiro, no bairro da Barra Funda, em São Paulo.

Ainda de acordo com a publicação, Luísa Sonza também foi convidada a se juntar com o grupo de amigas na viagem a Aspen, mas desistiu por conta de uma suposta crise no casamento com Whindersson Nunes.

A loira publicou uma foto só de calcinha com o humorista para dar um ponto final nos rumores de separação. “Por um fio”, ironizou, acrescentando com risadas. “Amor da minha vida. Feliz 3 anos e 11 meses, meu amor! Você é a coisa mais especial, linda e importante da minha vida! Pra sempre nós!”, declarou.

