Novas bancas de floristas estão em fase de acabamentos finais e ganharam intervenções artísticas Foto: Pedro Piegas/PMPA

As obras do Quadrilátero Central, no Centro Histórico, seguem avançando em Porto Alegre. O lado ímpar da avenida Otávio Rocha foi liberado para o trânsito de automóveis na manhã desta segunda-feira (29). Todo o pavimento da rua foi substituído, assim como as calçadas, que foram executadas em concreto pré-moldado, além de receberem um novo piso podotátil. A iluminação também foi trocada.

As novas bancas de floristas estão em fase de acabamentos finais e ganharam intervenções artísticas, fruto de uma parceria entre o Coletivo Terragrita e a Smoi (Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura). Os proprietários das bancas já receberam suas permissões para retornarem à rua mais florida de Porto Alegre.

As obras do Quadrilátero Central começaram em junho de 2022 e envolvem um investimento de R$ 18 milhões. A revitalização vai renovar a região mais movimentada da Capital e privilegiar o fluxo de pedestres, ampliando calçadas, qualificando travessias, reduzindo barreiras de acessibilidade e melhorando a pavimentação.

Estão previstos, também, a implantação de novo mobiliário urbano, reaproveitamento do calçamento histórico não danificado, melhorias na iluminação pública e ampliação do videomonitoramento.

Neste momento, quatro vias estão recebendo revitalização. Ainda nesta semana, uma nova frente será aberta. O cronograma segue dentro do previsto pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

