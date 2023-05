Porto Alegre Cercamento do Parque Chico Mendes, na Zona Norte de Porto Alegre, está 70% concluído

Por Redação O Sul | 29 de maio de 2023

Cerca está sendo substituída Foto: Sérgio Louruz/SMAMUS/PMPA Sérgio Louruz/SMAMUS/PMPA Foto: Sérgio Louruz/SMAMUS/PMPA

A obra de cercamento do Parque Chico Mendes, na Zona Norte de Porto Alegre, está 70% concluída. As intervenções incluem substituição da cerca atual por novo gradil de concreto – mais resistente e duradouro – e ampliação da área cercada, abrangendo 2.795 metros lineares.

O espaço receberá também novos brinquedos, academia de ginástica e postes de iluminação. Os recursos, estimados em R$ 1,8 milhão, são do Fundo de Gestão do Território. A ordem de início para a revitalização foi assinada em março e as obras são fiscalizadas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade.

Com 25 hectares, o parque sofre com constante vandalismo e descarte inadequado de resíduos. O novo cercamento irá coibir as infrações.

