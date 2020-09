Porto Alegre Liberados 165 mil reais para a modernização da discoteca pública do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Unidade funciona na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre. (Foto: Divulgação/CCMQ)

O MP (Ministério Público) do Rio Grande do Sul e o governo do Estado firmaram nesta semana um termo de cooperação que permitirá a modernização e ampliação do atendimento prestado pela Discoteca Pública Natho Henn. Localizada na CCMQ (Casa de Cultura Mario Quintana), no Centro Histórico de Porto Alegre, a unidade é vinculada à Sedac (Secretaria da Cultura).

Por meio da iniciativa, está previsto um repasse de R$ 165 mil, proveniente do Fundo de Reconstituição de Bens Lesados do MP-RS. A verba será aplicada na aquisição de equipamentos de sonorização, mobiliário, informatização e acondicionamento adequado do acervo discográfico e bibliográfico, destinado à preservação da memória musical gaúcha e nacional.

Após a conclusão das melhorias, o plano é que a Discoteca esteja efetivamente apta a oferecer ao público um ambiente mais didático e bem estruturado. Isso inclui a possibilidade de audições, pesquisas, ensaios e apresentações, atividades que nos últimos têm sido limitadas ou mesmo inviabilizadas pela defasagem da infraestrutura, no quarto andar o prédio.

Segundo a produtora cultural Cida Pimentel, diretora da unidade na CCMQ, o acervo da casa guarda tesouros musicais gaúchos, tais como partituras de compositores eruditos e exemplares da primeira edição de alguns dos discos de vinil mais emblemáticos da história local, regional e nacional.

“A nossa gratidão ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados é infinita”, declarou. “Trata-se de um reconhecimento ao valor do acervo da discoteca e de sua importância no meio cultural como guardião da memória da música e dos compositores que construíram a riqueza e diversidade da histórica musical do Sul e do País.”

Quase sete décadas

Com 65 anos, a fundação da Discoteca Pública Natho Henn é anterior ao surgimento da própria Sedac. A unidade ocupou diversos espaços até ser transferida para a Casa de Cultura Mario Quintana, inaugurada em 1990.

O responsável pelo surgimento do serviço no Estado, em 1955, foi o músico erudito Nato Henn (1910-1958), que anos mais tarde lhe inspiraria a denominação.

(Marcello Campos)

