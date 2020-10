Esporte Libertadores na KTO Brasil: Dupla Gre-Nal bem cotada para conquistar a competição na casa de apostas

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

(Foto: Divulgação)

Tanto Grêmio quanto Internacional vivem um momento histórico na história do clássico: pela primeira vez, o grande clássico gaúcho foi disputado na maior competição continental da América do Sul. Com um empate e uma vitória, o tricolor se sobressaiu e, no momento, lidera o Grupo E, enquanto o rival está na segunda colocação.

A situação é completamente diferente no Campeonato Brasileiro, que o Internacional lidera deixando os ‘ricos’ Flamengo e Atlético Mineiro para trás, enquanto o Grêmio ocupa apenas a 10ª colocação.

Apesar de estar invicto nos Gre-Nais de 2020, a equipe comandada por Renato Portaluppi praticamente abdicou da luta pelo título, uma vez que está 13 pontos atrás dos colorados com quase metade da competição já disputada. Como é de se esperar, vide o desempenho em copas desde 2016, o foco total gremista é na Libertadores da América, que está próxima do seu mata-mata com a última rodada sendo disputada nesta semana. Nas casas de apostas, quem são os favoritos a conquistarem a América?

Na KTO.com, há uma seção específica no site onde o cliente pode apostar na sua equipe favorita para conquistar o título. Primeiramente, o apostador deve acessar a aba da ‘Copa Libertadores’ e selecionar a opção ‘Ganhador Final’. Quanto mais chances de ser campeão, menor a odd da equipe.

Por exemplo, o grande favorito continua sendo o Flamengo que, apesar da troca de treinador, já está classificado no Grupo A e ocupa a liderança do grupo que ainda conta com o forte Independiente del Valle. A odd para os cariocas levantarem a taça consecutivamente é de 5.40, logo, a cada R$ 1,00 apostado, o apostador recebe R$ 5,40 da banca.

Na competição sul-americana, o Grêmio é o gaúcho com mais favoritismo, pagando 8.40 para os comandados de Renato serem coroados pela segunda vez em três anos, estando atrás apenas do rubro-negro, de Boca Juniors, River Plate e do Palmeiras.

Já o Inter corre por fora, sendo a sétima equipe com maior probabilidade de conquistar a América pela terceira vez, com, além dos citados, o Racing (ex-equipe de Eduardo Coudet) estando na frente. Para o apostador que investir R$ 1,00 no Colorado, o lucro em caso de vitória seria de R$ 14,00. Santos, Athletico Paranaense e LDU fecham o top 10 dos favoritos na casa de apostas.

