Rio Grande do Sul IPE Prev e IPE Saúde divulgam a previsão de retomada do atendimento presencial mediante agendamento prévio

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

A retomada dos atendimentos presenciais na sede do IPE Prev e do IPE Saúde está prevista para 3 de novembro Foto: Divulgação A retomada dos atendimentos presenciais na sede do IPE Prev e do IPE Saúde está prevista para 3 de novembro. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul publicou no Diário Oficial uma instrução normativa que prorroga as medidas adotadas no órgão por causa da pandemia de Covid-19.

De acordo com o diretor-presidente do IPE Prev, José Guilherme Kliemann, e o diretor-presidente do IPE Saúde, Marcus Vinicius Vieira de Almeida, está mantida a suspensão dos atendimentos presenciais no edifício-sede do IPE Prev e do IPE Saúde, assim como nas unidades de atendimento no interior do Estado, até 2 de novembro.

O IPE Prev prorrogou a suspensão dos serviços de protocolo, das visitas das assistentes sociais, do fornecimento de certidões de habilitação e de vínculo, das oitivas de sindicâncias e do fornecimento de cópias de processos e documentos até o dia 31 de dezembro.

A retomada dos atendimentos presenciais no edifício-sede do IPE Prev e do IPE Saúde está prevista para o dia 3 de novembro, e os atendimentos serão realizados com agendamento prévio pela internet para as duas instituições.

Os atendimentos presenciais no IPE Prev serão realizados somente para Solicitação de Pensão e Restabelecimento de Pensão. Para os demais serviços, o atendimento continuará sendo realizado de forma on-line.

Já no IPE Saúde, todos os serviços poderão ser solicitados presencialmente. No entanto, também será mantido o atendimento digital. As diversas solicitações dos usuários podem ser feitas diretamente na página do atendimento digital.

O sistema de agendamento está previsto para entrar em vigor até 30 de outubro. Mais informações sobre o funcionamento serão divulgadas na próxima semana.

