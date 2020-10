Porto Alegre Caixa e Ministério do Desenvolvimento Regional garantem recursos para a avenida Severo Dullius, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

Nos próximos dias, começam os serviços de colocação de meio-fio, galerias pré-moldadas e finalização de rotatória Foto: Joel Vargas/PMPA Nos próximos dias, começam os serviços de colocação de meio-fio, galerias pré-moldadas e finalização de rotatória. (Foto: Joel Vargas/PMPA/Arquivo) Foto: Joel Vargas/PMPA

A Caixa Econômica Federal e o Ministério do Desenvolvimento Regional deram um parecer positivo para as obras de ampliação e duplicação da avenida Severo Dullius, na Zona Norte de Porto Alegre, que foram retomadas no final de agosto.

Segundo a prefeitura, foi revertido o que seria o fim do contrato de financiamento das obras, no valor de R$ 98,5 milhões, ainda em julho deste ano. Na ocasião, a permanência dos recursos foi condicionada ao prosseguimento das obras com demonstração efetiva e adequada da execução física.

Desde então, foram retiradas 2,5 mil toneladas de lixo do local, com o auxílio do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana), e começaram os serviços de terraplanagem e execução de base de brita.

A decisão da Caixa e do ministério para o prosseguimento dos recursos de financiamento foi tomada após vistoria no local. Atualmente, 58% dos trabalhos foram executados. Nos próximos dias, começam os serviços de colocação de meio-fio, galerias pré-moldadas e finalização da rotatória de encontro da Severo Dullius e Dona Alzira.

