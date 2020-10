Política Assembleia Legislativa gaúcha votará na próxima semana o projeto sobre o reajuste do salário mínimo regional

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











A data foi definida em reunião virtual conduzida pelo presidente do Legislativo, Ernani Polo Foto: Joel Vargas/AL A data foi definida em reunião virtual conduzida pelo presidente do Legislativo, Ernani Polo. (Foto: Joel Vargas/AL) Foto: Joel Vargas/AL

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em reunião virtual conduzida pelo presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Ernani Polo (PP), líderes de bancadas definiram, nesta terça-feira (13), que o PL 35/2020, que trata do reajuste do salário mínimo regional no Estado, irá à votação na sessão do dia 21 deste mês.

O projeto do Executivo estabelece um reajuste de 4,5% para o piso regional, que é dividido em cinco faixas. Se aprovado, o salário mínimo regional chegaria a R$ 1.638,36 na categoria mais alta.

Entidades empresariais criticaram a proposta, alegando que o reajuste comprometeria os esforços para a retomada econômica em meio à pandemia de coronavírus e agravaria o desemprego no Estado.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política