Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2020

O agronegócio gaúcho inicia o novo ciclo da soja com a previsão de obter a segunda maior colheita de grãos da história Foto: Mônica Marli/Agência IBGE O agronegócio gaúcho inicia o novo ciclo da soja com a previsão de obter a segunda maior colheita de grãos da história. (Foto: Mônica Marli/Agência IBGE) Foto: Mônica Marli/Agência IBGE

Em razão da pandemia de coronavírus, a abertura oficial do plantio de soja no Rio Grande do Sul foi realizada, pela primeira vez, de forma virtual nesta terça-feira (20).

Com a participação do governador Eduardo Leite e do secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Covati Filho, por vídeo, a transmissão ocorreu a partir da Cotrijuc (Cooperativa Agropecuária Júlio Castilhos), em Júlio de Castilhos. O município foi o segundo maior produtor da oleaginosa no RS em 2019. O público acompanhou a abertura da safra 2020/2021 pelas redes sociais.

“A celebração do início desse plantio é a celebração da resiliência, da resistência e do empreendedorismo gaúcho. Todo empreendedorismo deve ser saudado no nosso Estado, mas especialmente aquele ligado ao agronegócio. É o empreendimento que enfrenta adversidades climáticas. Enfrentamos severa estiagem que nos fez perder 45% da última safra de soja e que também gera dificuldades nesse momento de plantio. Nossos produtores rurais, porém, são resilientes e enfrentam com otimismo e com técnicas mais modernas essas dificuldades climáticas para que possamos garantir semeadura de área plantada maior este ano, também com expectativa de produtividade maior”, afirmou o governador.

Mesmo sob os efeitos da pandemia de coronavírus e ainda se recuperando da grave estiagem da temporada passada, o agronegócio gaúcho inicia o novo ciclo da soja com a previsão de obter a segunda maior colheita de grãos (que inclui, além de soja, milho, arroz e feijão) da história.

É o que prevê a estimativa da Emater divulgada em setembro. O levantamento indica que a área total deve ser de 7,8 milhões de hectares (1,8% superior ao período anterior), com uma produção 40,2% maior do que a safra passada, alcançando 32,5 milhões de toneladas dos principais grãos de verão (soja, milho, arroz e feijão). A maior safra do Estado até então foi registrada em 2017, com mais de 33,6 milhões de toneladas de grãos colhidos.

“A soja é a principal cadeia produtiva do RS. Somos hoje o terceiro maior do Brasil no que diz respeito ao plantio, com as cidades de Júlio de Castilhos e Tupanciretã na liderança. O Estado sabe seu dever. Enfrentamos uma estiagem muito severa e isso atingiu muito a cultura de soja, com queda significativa, e, dentro desse viés, estamos buscando encontrar mais mecanismos para proteger quem produz no RS, desburocratizando algumas questões e incentivando investimentos”, afirmou o secretário Covatti Filho.

