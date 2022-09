Rio Grande do Sul Licitação de espaços comerciais da Ceasa arrecada mais de R$ 1 milhão

Por Redação O Sul | 27 de setembro de 2022

Ceasa-RS está localizada no bairro Anchieta, na Capital Foto: Divulgação Ceasa-RS Ceasa-RS está localizada no bairro Anchieta, na capital - Foto: Divulgação Ceasa-RS Foto: Divulgação Ceasa-RS

A Ceasa (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul) arrecadou R$ 1.207.502 com a venda de 15 espaços comerciais adquiridos por 12 empresas, na segunda licitação do ano, concluída nesta segunda-feira (26). Esse valor somado aos R$ 813.320 obtidos no certame realizado em maio, totaliza R$ 2.020.822 no caixa da Ceasa em 2022.

Segundo o presidente Ailton dos Santos Machado, os recursos serão destinados a melhorias estruturais e tecnológicas no complexo de 420 mil metros quadrados.

Na edição de setembro, a Ceasa ofereceu 69 oportunidades de negócios em 15 setores. Os participantes disputaram boxes, áreas destinadas à logística, serviços, venda de flores e arbustos, restaurante, peixarias e lancherias.

