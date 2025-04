Colunistas Líder do PL diz que não foi convidado para evento promovido pela direção do partido na Capital

Por Flavio Pereira | 15 de abril de 2025

Rodrigo Lorenzoni (foto) encaminhou correspondência ao presidente do PL de Porto Alegre, Luciano Zucco Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O líder da bancada do PL na Assembleia Legislativa, Rodrigo Lorenzoni, encaminhou ao presidente do PL de Porto Alegre, deputado federal Luciano Zucco, uma correspondência na qual critica o fato de não ter tomado conhecimento, nem ter sido convidado para o evento partidário denominado: “A direita de Porto Alegre te chama. Filie-se” realizado com a presença dos vereadores da bancada da capital na segunda-feira (14).

Rodrigo lembra que “em tratando de um evento partidário, as boas tradições político-partidárias, a educação, o espírito de fortalecer a instituição e a necessária promoção da unidade partidária requerem que todos os filiados e líderes possam se fazer presentes”.

Ele adverte que “esta desunião gerada por atos autoritários e impositivos, atendem somente aos interesses de nossos reais adversários, deixando absolutamente vulnerável e prejudicando de sobremaneira o apoio e a defesa do legado de nosso líder maior, o presidente Jair Bolsonaro”.

O líder do PL afirma que “no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, não admitirei passivamente ações discriminatórias, excludentes e desrespeitosas comigo e nenhum outro integrante do partido.

Cabe lembrar que estamos em um ano pré-eleitoral e que precisando construir um projeto que seja capaz de aglutinar nosso partido e outras forças partidárias, a fim de defender o legado do Presidente Bolsonaro e os valores de Deus, pátria, família e Liberdade, além de impedir o crescimento da esquerda em nosso estado e a manutenção do PT no governo federal,” e pede explicações para o fato.

