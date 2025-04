Colunistas Vereador Coronel Ustra homenageia os 377 anos do Exército Brasileiro

Por Flavio Pereira | 15 de abril de 2025

Homenagem ao Exército Brasileiro contou com a presença de autoridades no plenário da Câmara de Porto Alegre

A passagem dos 377 anos do Exército Brasileiro, no dia 19 de abril, mereceu uma homenagem prestada na sessão legislativa da Câmara de Porto Alegre na segunda-feira (14), pelo vereador Coronel Ustra.

O vereador destacou o dia 19 de abril, data que marca os 377 anos da instituição militar e relembra a histórica Batalha dos Guararapes, considerada o marco de origem do Exército no Brasil. Durante seu pronunciamento, o parlamentar resgatou o simbolismo do episódio ocorrido em 1648, quando brasileiros e portugueses, de diferentes etnias e origens, se uniram para proteger o solo nacional contra a invasão holandesa em Recife. “Foi ali que nasceu o espírito de corpo do nosso Exército: uma tropa forjada na união, no patriotismo e na disposição de defender o Brasil acima de tudo”, declarou.

Importância do Exército em momentos essenciais

Coronel Ustra também ressaltou a importância do Exército em momentos essenciais da história do país, como a Independência do Brasil, a proteção das fronteiras, a atuação durante a pandemias, o combate a endemias e o apoio em calamidades públicas, como em 2024, diante da maior enchente da história do Rio Grande do Sul. Os militares foram fundamentais no resgate de pessoas e animais, no transporte de suprimentos e na reconstrução da logística e mobilidade do nosso estado.

Para o vereador, que também é oficial da reserva da Arma da Cavalaria, a homenagem é uma forma de reconhecer o comprometimento, a coragem e o espírito de missão dos homens e mulheres que integram as Forças Armadas. Estiveram presentes na homenagem o General de Exército Hertz Pires do Nascimento, General de Divisão Jairo Rocha Júnior, General de Divisão Rodrigo Ferraz Silva, General de Brigada Pablo José Lira de Almeida, General de Brigada Marco Aurélio de Castro e a vice-prefeita Betina Worm.

