Por Flavio Pereira | 15 de abril de 2025

Presidentes do Republicanos e do PL, os deputados Carlos Gomes e Giovani Cherini, estiveram reunidos ontem. (Foto: Divulgação)

Os presidentes estaduais do Republicanos e do PL, os deputados federais Carlos Gomes e Giovani Cherini, reuniram-se ontem para uma avaliação do cenário político, com foco na eleição de 2026. A reunião aconteceu na sede do Republicanos, e Cherini manifestou o desejo de formar uma ampla aliança de legendas de centro-direita para as eleições do próximo ano. Gomes salientou que “é importante amadurecer o debate sobre ideias e projetos para o estado e o país”. Ele destaca que o partido aguarda o desfecho de uma possível fusão nacional com o PSDB para definir os rumos a serem tomados e que qualquer decisão será fechada ouvindo as bancadas estadual e federal da sigla.

Pela manhã, Zucco conversou com o presidente do PP

Pela manhã, o presidente do PL em Porto Alegre, deputado federal Luciano Zucco, que também atua como líder da oposição na Câmara dos Deputados, reuniu-se com o presidente estadual do PP, deputado federal Covatti Filho. O encontro, explica Zucco, marcou o início de um ciclo de conversas estratégicas com representantes da direita gaúcha, tendo como foco a construção de um projeto de reconstrução para o Rio Grande do Sul, diante dos desafios políticos e sociais que o estado enfrenta. Nos próximos dias, Zucco, que pretende posicionar-se como pré-candidato ao governo do estado em 2026, se reunirá também com Celso Bernardi e com Jair Soares, último governador de direita do Rio Grande do Sul.

Secretaria da Cultura não deverá ficar com o PDT

Um movimento intenso de apoio de entidades da área cultural, para a permanência da Secretária da Cultura Beatriz Araujo no cargo, somado ao lançamento da ex-deputada Juliana Brizola ao governo do Estado em 2026 no final de semana, fará o governador Eduardo Leite recuar no projeto de entregar a pasta para o PDT. Até o lançamento da candidatura de Juliana Brizola, o governador pretendia consolidar o apoio do PDT na Assembleia, com a nomeação do deputado Eduardo Loureiro para comandar a Secretaria da Cultura.

Senador Heinze anuncia reunião para discutir prorrogação e securitização das dívidas rurais no RS

O senador Luis Carlos Heinze (PP) conseguiu ontem uma vitória importante no diálogo com o ministério da Fazenda, na busca da prorrogação das dívidas rurais até setembro, e com isso ganhar tempo para votar o PL da Securitização. Heinze anunciou para esta terça-feira uma conversa com os secretários do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, e o secretário-executivo da pasta, Dario Durigan, “e esperamos que o ministro chancele, na próxima semana, a resolução.” Na pauta, a Carta Expodireto contendo as principais reivindicações do agro. A reunião desta terça substitui o encontro com o ministro Fazenda Fernando Haddad, que adiou o encontro marcado para o dia 23 de abril, para tratar da crise do setor rural gaúcho, solicitada pelo senador Luis Carlos Heinze.

Heloisa Helena vai salvar Glauber Braga da cassação

A ex-senadora e atual suplente da bancada Rede-PSOL, Heloisa Helena, será a salvadora do mandato do deputado federal Glauber Braga. Apesar do relatório favorável à cassação ter sido aprovado pela Comissão de Ética, falta agora a votação em plenário. Porém, da esquerda à direita, os líderes de partidos, ao tomarem conhecimento de que cassando Glauber, assumiria a suplente Heloisa Helena, começaram a reconsiderar a cassação. Circula nos corredores da Câmara o alerta para o “risco Heloisa Helena”. O novo mantra é: “ruim com Glauber, pior com Heloisa”.

Lula em queda livre: impressionantes 70% de reprovação do seu governo

O Instituto Paraná Pesquisas atestou ontem aquilo que as ruas já sabem: a rejeição de Lula aumenta a cada dia. Pesquisa divulgada nessa segunda-feira (14) mostra que quase 70% dos curitibanos (exatos 67,4%) reprovam o governo do presidente Lula (PT). Essa rejeição de Lula já começa a fazer com que políticos e partidos se descolem do seu governo, de olho na sobrevivência dos seus projetos políticos.

Urgência para PL da Anistia protocolado na Câmara

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcanti, protocolou ontem, o requerimento de urgência do projeto de lei que pede anistia aos presos do 8 de Janeiro. São ao menos oito projetos de lei que hoje tramitam em conjunto na Câmara dos Deputados, apensados ao PL 2858/2022, de autoria do Deputado Major Vitor Hugo (PL-GO). O requerimento reúne 264 assinaturas. Dos 31 deputados federais gaúchos, 19 assinaram o requerimento.

— Deixaram de assinar:

* Afonso Motta (PDT)

* Alexandre Lindenmayer (PT)

* Bohn Gass (PT)

* Daiana Santos (PC do B)

* Denise Pessôa (PT)

* Dionilso Marcon (PT)

* Fernanda Melchionna (PSOL)

* Heitor Schuch (PSB)

* Márcio Biolchi (MDB)

* Maria do Rosário (PT)

* Paulo Pimenta (PT)

* Pompeo de Mattos (PDT).

