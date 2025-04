Colunistas Qual o verdadeiro sentido da Páscoa?

Por Luís Eduardo Souza Fraga | 15 de abril de 2025

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

No próximo domingo os cristãos e, me incluo, pois também sou cristão, irão comemorar mais um domingo de Páscoa, a ressurreição de Cristo! Para outras doutrinas religiosas a Páscoa tem outro significado.

Mas o sentimento que tenho é que “O Verdadeiro Sentido da Páscoa” está um tanto quanto esquecido pela sociedade, pois, o que vemos nos anúncios é uma verdadeira apologia ao consumo, principalmente chocolates, seguidos por uma gama de outros produtos relacionados a “Páscoa capitalista”, aquela que visa somente o comércio e o lucro a qualquer custo!

A sociedade, de modo geral, continua sendo atraída e iludida pela publicidade e o comércio, que, em alguns casos, para vender seus produtos não se importa até mesmo em aniquilar uma cultura, ou pelo menos, diminuir ou ofuscar a sua importância, em detrimento das vendas.

O capitalismo desenfreado em que vivemos e o assédio do marketing e das mídias em nossas vidas, estão transformando a sociedade ou no mínimo, desqualificando nossas culturas, em prol do consumismo. Refletir é preciso!

O exemplo claro do que coloco em reflexão é a cultura religiosa da Páscoa, pois, parte considerável da sociedade não comemora mais a Páscoa como estabelece as tradições cristãs, mas como coloca o comércio, o consumo e o capitalismo.

Respeitando a liberdade de escolha e decisões das pessoas, precisamos refletir sobre os que presenteiam os seus, principalmente as crianças e adolescentes como se a data fosse o aniversário, fugindo totalmente do verdadeiro sentido. Essa atitude cria um imaginário desvirtuado da realidade entre os jovens, afastando-os do “Verdadeiro Sentido da Páscoa”! O mais inquietante é que, no futuro, por certo, irão repetir esse procedimento entre os seus e isso estabelecerá um ciclo vicioso, no mínimo preocupante!

Precisamos refletir!

“Qual o Verdadeiro Sentido da Páscoa?”

Nos doces e chocolates, disputados quase aos tapas nas lojas, ou talvez, nas promoções de toda ordem que o comércio oferece?

É necessária uma profunda reflexão nesta Páscoa, pois é mais uma oportunidade que temos de rever nossas atitudes, nossos princípios, nossa fé e nossas vidas em sociedade, pois de nada irá resolver reclamar do “desalinhamento” cultural, social e educacional da sociedade se sucumbirmos as “distorções” que emergem cotidianamente!

Precisamos fazer a nossa parte! Precisamos valorizar mais a cultura e as datas religiosas como elas são, na sua autenticidade, sem distorções.

Não é só pela religião, mas também pelos princípios de sociedade que queremos! Quem sabe nesta Páscoa, seremos capazes de elevar um pensamento, uma reflexão ou uma oração a Cristo, que, conforme a crença cristã, sacrificou a própria vida para nos mostrar que os valores e os princípios humanos, são o caminho certo a ser trilhado, rumo à felicidade, a Deus e a uma sociedade melhor.

Assim como seguimos os ensinamentos corretos e verdadeiros de nossos pais, também devemos seguir os ensinamentos do melhor de todos os seres humanos que já existiu, Jesus Cristo, que para os cristãos católicos transcende a condição humana e acredita-se ser o próprio Deus, simbolizado na Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo.

A Páscoa no seu verdadeiro sentido, representa para os cristãos a ressurreição de Jesus Cristo, o filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar, que padeceu, foi crucificado, morto na sexta-feira santa, sepultado no sábado santo e, conforme prometeu, ressuscitou ao terceiro dia, no domingo de Páscoa, deixando a todos nós a esperança de uma nova vida, rumo a uma sociedade melhor.

Uma feliz e verdadeira Páscoa a todos!

(Prof. Luís Eduardo Souza Fraga – Historiador – fragaluiseduardo@gmail.com)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/qual-o-verdadeiro-sentido-da-pascoa/

Qual o verdadeiro sentido da Páscoa?

2025-04-15