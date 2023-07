Notícias Líder do PT na Câmara dos Deputados aciona Supremo contra Zé Trovão por ameaças a Lula

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

Congressista pediu ao Supremo a investigação de Zé Trovão por ameaça e incentivo ao ódio. (Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu, acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) contra o também parlamentar Zé Trovão (PL-SC). Em representação enviada à Corte, o deputado pede que o bolsonarista seja investigado por ameaças contra o presidente Lula (PT).

O documento cita um vídeo publicado por Zé Trovão na última quinta-feira (21). Na ocasião, o apoiador de Jair Bolsonaro (PL) distorceu uma fala de Lula para afirmar que o presidente teria defendido presos e em seguida entoou:

“Ele (Lula) está relativizando (crime) comum, pequenos furtos. Ô Lula, seu bandido, seu ladrão! Descondenado, que a justiça nesse Brasil que não vale nada te deu salvo conduto pra você sentar numa cadeira presidencial hoje. Bandido bom é bandido na cadeia ou no caixão”, disse Zé Trovão em suas redes sociais.

Ao continuar os ataques, o deputado bolsonarista teria ameaçado Lula. “[…]Seus tempos estão no fim, Lula, e nós vamos te arrancar dessa cadeira e vamos te devolver pra cela que você nunca deveria ter saído. Você tem que passar o resto da sua vida preso…. porque bandido bom é na cadeia ou é morto. Fica aqui meu recado e meu repúdio contra essa fala desse porco nojento”, completou Zé Trovão que já foi preso antes de se eleger deputado federal por manifestações violentas contra o STF e o Congresso Nacional, pelas redes sociais.

Representação

De acordo com Zeca Dirceu, as falas do deputado configuram “evidente ameaça, incitação e apologia à morte do chefe do Executivo”. “Em flagrante violência arbitrária, certamente confiante no cargo parlamentar que exerce, normaliza um discurso de ódio, em apologia à morte de pessoas”, diz trecho da representação.

“O Representado, com as ameaças perpetradas, busca a todo custo manter viva uma cultura do ódio inconsequente, que estimula, sob um falso discurso de liberdade (…) Destaca-se que não se trata aqui de alegação de ‘crítica ácida’, calúnia ou difamação contra figura pública, mas de enfática exaltação à morte do Presidente da República, em tom intimidatório ou ameaçador”, alega o deputado em seguida.

Neste contexto, o petista solicita que a Procuradoria-Geral da República seja intimada para apurar a conduta de Zé Trovão e que uma investigação criminal seja instaurada.

Em seu perfil no Twitter, Zeca Dirceu declarou ser preciso acabar com as ameaças a Lula. “A boa política é feita com críticas, controvérsias e também com diálogo. Não há mais espaço para ameaças ao presidente Lula. Temos que dar um basta!”, disse.

