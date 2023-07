Saúde Estudo revela os melhores exercícios para controlar a pressão alta

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











A pesquisa analisou quase 16 mil pessoas em ensaios clínicos e descobriu as melhores atividades. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um estudo recente revelou que exercícios de treinamento de força podem ser as melhores formas de reduzir a pressão arterial e auxiliar no controle da hipertensão. Pesquisadores do Reino Unido sugerem que a orientação atual, que se concentra principalmente em caminhada, corrida e ciclismo, precisa ser atualizada com essas novas descobertas.

A pesquisa, publicada no British Journal of Sports Medicine, analisou quase 16 mil pessoas em ensaios clínicos e descobriu que todos os tipos de exercícios contribuíram para a redução da pressão alta.

No entanto, os exercícios isométricos, como agachamento na parede e prancha, resultaram em quedas ainda maiores na pressão arterial em comparação com os exercícios aeróbicos.

Os exercícios isométricos têm a intenção de aumentar a força muscular sem envolver movimentos articulares.

O autor do estudo, Jamie O’Driscoll, da Canterbury Christ Church University, explica que esses exercícios criam tensão muscular quando mantidos por dois minutos e, em seguida, causam um aumento repentino no fluxo sanguíneo quando relaxados. Esse aumento no fluxo sanguíneo é benéfico para a saúde cardiovascular.

Exercícios são benéficos

A hipertensão arterial pode sobrecarregar o coração, os vasos sanguíneos e outros órgãos, aumentando o risco de doenças graves, como ataques cardíacos e derrames. Embora o tratamento geralmente envolva medicamentos, a adoção de hábitos saudáveis, como alimentação adequada e prática de exercícios, também é altamente recomendada.

Com base nas novas descobertas, O’Driscoll sugere que incluir quatro séries de dois minutos de agachamento na parede ou prancha, com dois minutos de descanso entre elas, três vezes por semana, pode ser benéfico para o controle da pressão arterial.

Enquanto as quedas na pressão arterial observadas após os exercícios podem parecer relativamente pequenas, elas têm um impacto significativo na redução do risco de acidentes cardiovasculares. Portanto, esses exercícios podem ser uma adição valiosa às rotinas de exercícios das pessoas que lidam com a hipertensão.

A British Heart Foundation ressalta que o exercício é benéfico para a saúde do coração e pode reduzir em até 35% o risco de doenças. É essencial praticar exercícios que sejam agradáveis, pois isso pode incentivar a continuidade do hábito e, consequentemente, manter a pressão arterial sob controle.

É importante lembrar que qualquer pessoa preocupada com sua pressão arterial deve consultar um médico para obter orientações adequadas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde

https://www.osul.com.br/estudo-revela-os-melhores-exercicios-para-controlar-a-pressao-alta/

Estudo revela os melhores exercícios para controlar a pressão alta

2023-07-27