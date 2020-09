Geral Líder norte-coreano pede desculpa rara pela morte de sul-coreano

Por Redação O Sul | 25 de setembro de 2020

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, pediu desculpas pela morte a tiros de um sul-coreano para evitar a disseminação do novo coronavírus. (Foto: Korean Central News Agency)

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong Un, pediu desculpas nesta sexta-feira (25) pela morte a tiros de um sul-coreano para evitar a disseminação do novo coronavírus, disse o conselheiro de Segurança Nacional da Coreia do Sul, em meio à revolta pública e política crescente com o incidente.

O pedido de desculpas veio em uma carta do Departamento da Frente Unida norte-coreano, que trata das relações fronteiriças, ao presidente sul-coreano, Moon Jae-in, um dia depois de autoridades da Coreia do Sul dizerem que soldados do vizinho do norte mataram o homem, encharcaram seu corpo de combustível e o incendiaram.

A mensagem conciliatória rara do líder norte-coreano chegou no momento em que Moon enfrenta consequências políticas duras do incidente, que coincidiu com um ímpeto presidencial renovado de engajamento com a Coreia do Norte.

“O presidente Kim Jong Un pediu para transmitir o sentimento de que lamenta imensamente que um incidente inesperado e desagradável tenha ocorrido em nossas águas e decepcionado enormemente o presidente Moon Jae-in e compatriotas do sul”, disse o conselheiro, Suh Hoon, aos repórteres.

Suh disse que a carta foi uma resposta a pedidos de explicação do incidente e que incluiu a promessa de evitar qualquer recorrência.

Esforços recentes

A Coreia do Norte expressou a esperança de que o incidente não minará os esforços recentes de fomentar a confiança, disse Suh, acrescentando que Moon e Kim trocaram cartas neste mês.

Moon elogiou a “determinação firme de salvar vidas” de Kim e de conduzir os trabalhos de combate ao vírus e de recuperação de inundações em sua carta de 8 de setembro, disse seu escritório.

Em uma resposta de 12 de setembro, Kim disse que Moon vencerá a batalha contra o coronavírus e que “coisas boas” acontecerão mais tarde.

Os líderes realizaram três cúpulas e assinaram pactos para diminuir a tensão desde 2018, mas as relações se azedaram após o fracasso de uma segunda cúpula entre Kim e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que Moon se ofereceu para mediar.

A morte a tiros do oficial de pesca desaparecido na semana passada chocou os sul-coreanos e provocou uma avalanche de críticas da oposição e do público, além de uma reação atipicamente dura de Moon, que a classificou de “imperdoável”.

Críticos acusaram Moon de não conseguir salvar a vida de um cidadão e ao mesmo tempo ser frouxo com a Coreia do Norte. As informações são da agência de notícias Reuters.

