Líder supremo do Irã afirma que Israel está ficando "indefeso e confuso" na guerra contra o Hamas

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

O aiatolá disse ainda que, “sem o apoio americano”, Israel “será silenciado dentro de dias” Foto: Divulgação O aiatolá disse ainda que, “sem o apoio americano”, Israel “será silenciado dentro de dias”. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, afirmou nesta sexta-feira (3) que Israel está ficando “indefeso e confuso” em meio à sua incursão militar na Faixa de Gaza.

Em uma publicação no X, antigo Twitter, Khamenei também disse que o governo israelense estava “mentindo” ao seu povo quando expressou preocupação com os reféns sequestrados pelo Hamas enquanto bombardeia áreas onde eles poderiam estar detidos.

O aiatolá disse ainda que, “sem o apoio americano”, Israel “será silenciado dentro de dias”. As declarações foram dadas alguns dias depois de o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, afirmar que Israel havia “cruzado as linhas vermelhas” em Gaza, o que “pode ​​forçar todos a agir”.

O governo dos EUA acredita que o Irã e os seus representantes estão segurando uma resposta à intervenção militar de Israel na Faixa de Gaza para evitar conflitos diretos com os israelenses ou com os norte-americanos.

Na quarta-feira, Khamenei apelou aos países de maioria muçulmana que interrompessem a cooperação econômica com Israel, incluindo as exportações de petróleo e alimentos para o país, que está em guerra com o Hamas desde 7 de outubro.

