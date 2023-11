Brasil Enem 2023: saiba o que pode e o que não pode levar para os locais das provas

Por Redação O Sul | 3 de novembro de 2023

As provas do Enem 2023 serão aplicadas neste domingo e no próximo Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil As provas do Enem 2023 serão aplicadas neste domingo e no próximo. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A aplicação do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) deste ano começa neste domingo (5). As provas são cheias de regras que, se não forem respeitadas, podem causar a eliminação dos candidatos.

Um dos principais pontos de atenção é justamente os materiais que não podem ser levados para os locais das provas ou não podem ser usados durante a aplicação do exame.

O que pode levar para o Enem?

Documento original com foto

São aceitos os seguintes documentos: cédulas de identidade expedidas por Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal; identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, inclusive aqueles reconhecidos como refugiados; Carteira de Registro Nacional Migratório; Documento Provisório de Registro Nacional Migratório; identificação fornecida por ordens ou conselhos de classes que, por lei, tenha validade como documento de identidade; passaporte e CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) também incluiu as versões digitais com foto (e-Título, CNH Digital e RG Digital) na lista dos documentos válidos para identificação do participante. No entanto, somente serão aceitos os documentos digitais apresentados nos aplicativos oficiais. Prints e capturas de tela estão vetadas.

Em caso de perda, a pessoa que prestará o exame pode apresentar um boletim de ocorrência e se submeter a uma coleta de suas informações pessoais. Também precisarão passar pelo processo de identificação especial as pessoas que apresentarem documentos oficiais rasurados ou inelegíveis.

Canetas

É obrigatório o uso de caneta esferográfica de tinta preta, com tubo transparente. Canetas com tinta de outras cores podem comprometer a leitura óptica do gabarito da prova, usado para checar quais e quantas perguntas o participante acertou e, portanto, determinar sua nota no exame.

Cartão de Confirmação de Inscrição

É facultativo e aconselhável que o participante leve consigo o Cartão de Confirmação de Inscrição. Nele, constam informações sobre o local das provas, como o endereço e a sala, a língua estrangeira escolhida pela pessoa no momento da inscrição e os horários relevantes, como a abertura e o fechamento dos portões e o início e o término das provas.

Lanches

O participante pode levar alimentos para consumir durante as provas. A principal aposta são os alimentos leves e que ajudam a repor energia, como barrinhas de cereais e chocolates. É permitido levar garrafas de água para o exame, desde que elas sejam transportadas em uma garrafa transparente e sem rótulo. Tudo será inspecionado pelos fiscais de prova.

Máscaras e álcool em gel

A obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial contra a Covid-19 e outras doenças respiratórias está submetido às determinações de cada Estado e município. Os participantes podem levar consigo álcool em gel para higienizar as mãos.

O que não pode levar?

Ao entrar na sala, o participante recebe um envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador do exame onde devem ser colocados todos os itens que ele não pode usar durante as provas.

São eles: óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares; caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos; livros, manuais, impressos, anotações; protetor auricular; relógio de qualquer tipo; quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods, gravadores, pen drive, mp3 e/ou similar; alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico; fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens e quaisquer outros materiais estranhos à realização do exame.

O envelope deve ser colocado embaixo da carteira da pessoa que faz as provas, com os aparelhos eletrônicos desligados. Também é proibido entrar com bebidas alcoólicas e usar cigarros e outros derivados do tabaco no local das provas.

