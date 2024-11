Porto Alegre Liderança consciente: evento “CHAMA” reúne mais de 700 pessoas em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2024

Com presenças internacionais, evento discutiu como líderes podem desenvolver habilidades integrando conscientização à gestão Foto: Wellington Duarte/Divulgação

Um dos principais palcos culturais do Rio Grande do Sul, o Teatro da Ospa, em Porto Alegre, deu espaço, na noite de , para um debate sobre a liderança consciente. Duas das mais relevantes referências no assunto, Nilima Bhat e Bernardo Toro, compartilharam experiências e trouxeram suas perspectivas sobre o papel dos líderes no renascimento pós-crise.

O evento “CHAMA – Um Chamado Para a Liderança Consciente”, promovido pela Sonata Brasil e pela filial regional do Capitalismo Consciente no Rio Grande do Sul, contou com a participação de mais de 700 pessoas.

“Nesta noite, junto destes dois grandes nomes que são verdadeiras referências no assunto e tanto nos inspiram, queremos refletir sobre uma nova forma de liderar, uma forma mais humana que nos conecte com nossas raízes espirituais”, afirmou Soraia Schutel, cofundadora da Sonata Brasil.

“E nada melhor do que estarmos nesse templo da cultura gaúcha, pois a arte se faz necessária, ainda mais nestes tempos desafiadores. Ela é a ferramenta para ativar a nossa sensibilidade, que é tão importante para todos e ainda mais para os líderes”, complementou.

Para iniciar a noite, o filósofo colombiano Bernardo Toro abordou a importância da Ética do Cuidado. “O cuidado tem uma dupla função: prevenir danos futuros e reparar os passados”, explicou o palestrante. Toro destacou o autocuidado como a primeira e mais importante forma de cuidar e explicou que só é possível praticá-lo através do autoconhecimento.

“Estamos numa cultura em que alguém de fora nos diz como viver e aceitamos. Entretanto, o cuidado com nós mesmos nos convida justamente a olhar para dentro e questionar quem somos, como queremos viver e quem vai nos acompanhar. Dessa forma, o autoconhecimento produz liberdade. E o cuidado é autoconhecimento”, explicou.

Após cuidar de si mesmo, o próximo passo é cuidar dos outros. E aqui, segundo Toro, a palavra-chave é espiritualidade. “Que é a capacidade de diminuir a dor dos outros. Um país sério, é um país espiritual. O Ministério da Saúde existe para diminuir a dor das doenças”, exemplificou. O filósofo explicou que o cuidado com os outros vem também através dos vínculos emocionais. “Uma das grandes tarefas deste cuidado é preparar uma geração com vínculos emocionais sadios, ou seja, capazes de compartilhar suas emoções, sentir juntos”, disse.

Por fim, Toro propôs uma reflexão: “O grande projeto de cuidado para uma sociedade é que todos os bens públicos sejam iguais para todos”. Para o filósofo colombiano, essa busca pela equidade traz as “transações do tipo ganha-ganha”, que também são uma importante forma de cuidar, pois se tratam de relações em que nenhum dos envolvidos sai perdendo.

A jornada heroica

“Não desperdice uma boa crise.” Foi com este convite que a professora e escritora indiana Nilima Bhat iniciou sua caminhada pelos conceitos da jornada do herói, vivida constantemente pelos líderes contemporâneos. “O futuro é para quem tem alma de herói”, enfatizou.

Ela começou sua palestra trazendo os quatro estágios da jornada heroica. O primeiro, é o surgimento de uma crise, o momento em que essa trajetória inicia, é “disparada”. O segundo passo, é o trauma trazido por este problema. “A crise nos leva para um mundo desconhecido e por isso, até encontrarmos o caminho da resolução, ficamos perdidos”, explicou Nilima.

A terceira etapa é a transformação, seguida pela e última, o . “Ao superarmos a crise, ao longo da jornada heroica, descobrimos nossa grandeza interna, o que nos transforma. E a finalização da jornada, o , é quando compartilhamos todas as lições aprendidas ao longo do caminho com o mundo”, esclareceu a palestrante. “Você faz a jornada porque a vida quer algo de você”, ressaltou.

Nilima convidou o público a recriar suas histórias através da perspectiva da jornada do herói, especialmente as lideranças. “Elas devem se questionar quais capacidades foram adquiridas com as experiências e o que elas estão oferecendo de melhor para o mundo após um desafio superado. Líderes precisam compartilhar histórias inspiradoras”, destacou.

O evento contou ainda com as atrações artísticas de Luiza Barbosa, finalista do The Voice Kids 2019, e a Orquestra Jovem do Theatro São Pedro.

