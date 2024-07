Política Líderes de direita se reúnem neste fim de semana em Santa Catarina; Bolsonaro e o presidente da Argentina confirmaram presença

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2024

Encontro em Balneário Camboriú tem como intuito discutir estratégias eleitorais para a expansão de pensamento conservador no Brasil.(Foto: Divulgação)

A cúpula de políticos de direita que vai ocorrer em Santa Catarina neste final de semana contará com a participação de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional e palestrantes internacionais. As presenças ilustres, porém, são a do ex-chefe do Executivo brasileiro e do presidente da Argentina, Javier Milei, que vem ao Brasil pela primeira vez desde que assumiu o poder do País platino e não deve se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O evento é a “versão brasileira” do Conservative Political Action Conference (CPAC), que reúne nomes do conservadorismo dos Estados Unidos em congressos anuais desde 1973. Programado para ocorrer neste fim de semana, em Balneário Camboriú, o encontro tem como intuito discutir estratégias eleitorais para a expansão de pensamento conservador no Brasil.

A organização da CPAC Brasil cabe ao Instituto Conservador Liberal (ICL), presidido no Brasil pelo deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho “03” de Jair Bolsonaro. O parlamentar também foi o responsável por realizar a primeira edição da cúpula no País no primeiro ano do governo do ex-chefe do Executivo.

Além de Javier Milei, outros três palestrantes internacionais foram confirmados pela ICL. Um deles é o político chileno José Antonio Kast, que é presidente da legenda de direita radical Partido Republicano. Em 2021, Kast perdeu o segundo turno das eleições presidenciais para o atual chefe do Executivo do Chile, Gabriel Boric.

A segunda participação internacional é a de Gustavo Villatoro, que é ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador. Ao lado do presidente salvadorenho, Nayib Bukele, Villatoro é um dos responsáveis pela política de prisões em massa que está sendo coordenada por Bukele, que implantou um estado de sítio que vigora desde 2022.

O outro palestrante de fora do País é o ator e cantor mexicano Eduardo Verástegui, conhecido por ser um ferrenho crítico do direito ao aborto.

Aliado do ex-presidente, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), também vai palestrar na CPAC Brasil. Outro representante do Estado no evento será o prefeito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira (PL).

O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, também vai palestrar durante o encontro de políticos de direita.

O filho “04” do ex-presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, deve receber uma declaração de apoio do pai durante a cúpula da direita. Ele é pré-candidato ao cargo de vereador de Camboriú.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também vai para o CPAC Brasil, mas ainda não se sabe se ela vai conduzir uma palestra. Com foco nas eleições deste ano, Michelle está sendo utilizada como cabo eleitoral para alavancar o número de candidaturas femininas pelo PL.

O ICL já confirmou a presença de diversos integrantes do “núcleo duro” do bolsonarismo no Congresso Nacional. Da Câmara, vão palestrar os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ricardo Salles (PL-SP), Zucco (PL-RS), Nikolas Ferreira (PL-MG), Júlia Zanatta (PL-SC), Filipe Barros (PL-PR), Mário Frias (PL-SP), Gustavo Gayer (PL-GO) e Luiz Phillipe de Orléans e Bragança (PL-SP).

Quem também vai discursar no evento é a deputada Caroline de Toni (PL-SC), que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Casa, o colegiado mais importante da Câmara. No Senado, o nome já anunciado é do senador Magno Malta (PL-ES).

Outro convidado do ICL é o deputado estadual Bruno Engler (PL-MG), que é o pré-candidato do PL à prefeitura de Belo Horizonte.

Fechando a lista dos palestrantes já confirmados pela organização do CPAC Brasil estão o deputado estadual de São Paulo Lucas Bove (PL), a deputada estadual de Santa Catarina Ana Campagnolo (PL) e a influenciadora Cíntia Chagas.

— Veja os nomes confirmados na CPAC Brasil 2024

* Jair Bolsonaro, ex-presidente da República;

* Javier Milei, presidente da Argentina;

* Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo;

* Gustavo Villatoro, ministro da Justiça e Segurança Pública de El Salvador;

* Jose Antonio Kast, presidente do Partido Republicano do Chile;

* Jorginho Mello, governador de Santa Catarina;

* Nikolas Ferreira, deputado federal (PL-MG);

* Júlia Zanatta, deputada federal (PL-SC);

* Filipe Barros, deputado federal (PL-PR);

* Mário Frias, deputado federal (PL-SP)

* Eduardo Bolsonaro, deputado federal (PL-SP);

* Caroline de Toni, deputada federal (PL-SC);

* Fabrício Oliveira, prefeito de Balneário Camboriú;

* Ricardo Salles, deputado federal (PL-SP);

* Zucco, deputado federal (PL-RS);

* Gustavo Gayer, deputado federal (PL-GO);

* Luiz Phellipe de Orléans e Bragança, deputado federal (PL-SP);

* Bruno Engler, deputado estadual (PL-MG) e pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte

* Ana Campagnolo, deputada estadual (PL-SC);

* Lucas Bove, deputado estadual (PL-SP);

* Eduardo Verástegui, ator e cantor mexicano;

* Cíntia Chagas, influenciadora digital.

