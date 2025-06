Política Lideranças do PT subiram o tom contra o governador Tarcísio de Freitas, antecipando um eventual embate entre ele e Lula na corrida presidencial de 2026

27 de junho de 2025

Governador de SP é visto como candidato forte para a reeleição ou Presidência. (Foto: Divulgação/Palácio dos Bandeirantes)

Lideranças do PT em São Paulo subiram o tom contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), antecipando um eventual embate entre ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial de 2026. A postura mais incisiva contra o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi testada na sessão da Assembleia Legislativa que aprovou um programa que cria uma marca para Tarcísio na área social, o “SuperAção”, considerado pelos rivais inferior ao programa federal Bolsa Família.

A votação, na terça (24), teve 51 votos favoráveis e 14 contrários ao texto do Executivo. O programa prevê atender 105 mil famílias de baixa renda, no período de dois anos, com a possibilidade de pagamento de R$ 150 mensais. Os críticos apontam ausência de detalhamento e questionam o alcance da iniciativa — já que, no Estado, 2,4 milhões de famílias com renda inferior a meio salário mínimo per capita recebem o Bolsa Família.

Na discussão do plenário, deputados estaduais de PT e PSOL instigaram a rivalidade entre Lula e Tarcísio, enfatizando a comparação com o Bolsa Família — o que o governo estadual rebate, dizendo que o SuperAção busca ajudar na inclusão produtiva e no acesso ao trabalho, sem se limitar à transferência de renda.

Diagnóstico

“Esse programa se autointitula ‘superação da pobreza’, mas é uma ‘superação de marketing’”, discursou o líder da federação PT/PCdoB/PV, Antonio Donato. O petista disse que Tarcísio tem se comportado como pré-candidato à Presidência. Embora oficialmente o governador afirme que tentará a reeleição, há pressão para que Bolsonaro declare apoio a ele e contribua para uma candidatura unificada da direita contra o campo governista.

A oposição já considerava que o projeto passaria com tranquilidade na Assembleia, onde Tarcísio tem maioria. A tentativa de desgastar o programa social do governador foi uma estratégia definida pela esquerda, depois do diagnóstico de que um adversário forte — tanto na eleição local quanto em uma eventual disputa nacional — está conseguindo emplacar suas medidas sem um contraponto da esquerda que chegasse até os eleitores.

A líder do bloco da minoria, Thainara Faria (PT), propôs uma articulação dos deputados de oposição para tentar aumentar o alcance de postagens críticas ao governador nas redes sociais. O SuperAção foi um dos alvos nas últimas semanas, com publicações feitas em conjunto pelos parlamentares. Thainara diz que, apesar da derrota na votação, as intervenções nas redes e no plenário “surtiram efeito e continuarão dando elementos para o povo contrapor o projeto”.

Segundo parlamentares de oposição ao governo, o programa continuará no alvo. “Nós vamos fiscalizar a implantação”, afirma Donato. Paulo Fiorilo (PT) avalia que a frequência com que Tarcísio vem criticando o governo federal reforça a impressão de que ele mira a Presidência. “Para além da disputa eleitoral, nós queremos mostrar o que ele efetivamente tem feito”, afirma Fiorilo. O governador e o presidente já deram mostras de convivência republicana e dividiram palanque, por exemplo, no anúncio da obra do túnel Santos-Guarujá. (Com informações do Valor Econômico)

