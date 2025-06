Porto Alegre Comportas do sistema contra enchentes em Porto Alegre são reforçadas

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2025

Estratégia envolve a montagem de diques improvisados com argila e sacos de areia (Foto: Luciano Lanes/PMPA)

Com a elevação do níveis do Guaíba nos últimos dias, a prefeitura de Porto Alegre iniciou nessa sexta-feira (27) o reforço das estruturas temporárias de proteção montadas com sacos de areia nas comportas 9, 11, 13 e 14 do sistema de contenção contra enchentes. O material é compactado com argila, formando pequenos diques nas estruturas, em obras desde o início do mês.

A tarefa é realizada por equipes da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) e do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). “O objetivo é proporcionar maior tranquilidade à população, em especial com a chuva intensa que está prevista para o fim de semana”, explica o diretor-executivo do Dmae, Vicente Perrone.

Das 14 comportas existentes no sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre até o ano passado, três foram fechadas em definitivo e quatro reformadas. Outras sete têm obras em andamento: as passagens 8, 9, 10 e 13 serão fechadas em definitivo, enquanto as comportas 11, 12 e 14 serão substituídas por estruturas novas.

Localização

Localizado principalmente na região do Cais Mauá (Centro Histórico) e ao longo da avenida Castelo Branco (Centro–Zona Norte), o sistema de proteção contra cheias da capital gaúcha abrange 14 comportas. Algumas estão em processo de reforma ou fechamento definitivo.

– Unidades 11, 12, 13 e 14: avenida Castelo Branco (Centro–Zona Norte).

– Unidade 4: no principal portão de acesso ao Cais Mauá (Centro Histórico). A estrutura é móvel e pode ser fechada quando necessário.

– Unidade 1: próxima à Usina do Gasômetro (Centro Histórico). Passou por reformas e permanece móvel.

– Unidade 2: junto ao Cais Embarcadero. Também foi reformada e permanece móvel.

Outras comportas, como a de número 3 e algumas da Avenida Mauá, foram fechadas com o uso concreto armado, enquanto outras são móveis e podem ser encerradas em situações de alerta. O sistema contra cheias conta, ainda, com diques e casas de bomba.

Próximos dias

De acordo com os principais serviços de meteorologia, Porto Alegre deve registrar cerca de 100 milímetros de chuva ao longo deste sábado (28) e domingo. Também são esperadas precipitações volumosas em rios afluentes do Guaíba, o que aumenta as chances de elevação do nível da água na próxima semana e, com isso, o risco de inundações.

A situação foi discutida na tarde passada pelo prefeito Sebastião Melo com a Comissão Permanente de Acompanhamento de Emergências (Copae). Ele declarou:

“Convocamos uma nova reunião com os órgãos de serviços e de segurança da prefeitura, do Estado e da União para reforçar a mobilização diante do alerta de temporal previsto para o fim de semana. Continuamos monitorando de forma permanente a situação das chuvas e da bacia hidrográfica. Todas as atualizações serão comunicadas com agilidade e transparência pelos canais oficiais da prefeitura para reduzir os riscos à população”.

Na região das ilhas, a Defesa Civil mantém um posto avançado na Ilha da Pintada, com apoio do Exército, Marinha, Aeronáutica e Corpo de Bombeiros, além de forças de segurança pública. Servidores atuam diariamente na região, realizando o resgate de pessoas e animais.

Em caso de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199, o Corpo de Bombeiros pelo número 193, os serviços da prefeitura através do 156 e, para questões relacionadas ao trânsito, a EPTC pelo número 118.

(Marcello Campos)

