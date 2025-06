Política Governador que apoiou Bolsonaro é só elogios a Lula na primeira visita do petista ao Tocantins

Por Redação O Sul | 27 de junho de 2025

(Foto: Claudio Kbene/PR)

Filiado ao Republicanos, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa, que havia declarado apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro contra Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições de 2022 — poucos dias após ser reeleito — protagonizou, nessa sexta-feira (27), um gesto político de aproximação com o atual chefe do Executivo federal. Em sua primeira visita oficial ao Estado desde que iniciou o terceiro mandato, Lula foi recebido por Barbosa com uma série de elogios públicos e sinalizações de parceria institucional.

O encontro aconteceu durante uma cerimônia realizada na orla do rio Araguaia, no município de Araguatins, voltada à entrega de títulos de regularização fundiária. Em seu discurso, o governador destacou a importância da presença do presidente no Tocantins e afirmou que já havia expressado pessoalmente, em Brasília, o desejo de recebê-lo em seu Estado.

Disse o governador:

“Nós sabemos o quanto o senhor tem trabalhado por essas pessoas que estão aqui, principalmente. As pessoas mais simples deste País.”

Wanderlei Barbosa ainda destacou os projetos em andamento entre os governos estadual e federal, afirmando que valoriza essa cooperação e que eventuais diferenças partidárias ou ideológicas não comprometem o diálogo.

“Nunca as questões ideológicas vão nos atrapalhar.”

Em seguida, o governador fez questão de lembrar sua admiração pessoal por Lula, mencionando inclusive que já votou no petista em eleições anteriores:

“Nós sabemos o quanto o senhor tem uma história bonita neste país e respeitamos a sua história. Em algum momento da minha vida política, eu já votei no senhor e mostrei isso pro senhor. E tenho muito respeito pelo senhor.”

Ao citar obras em conjunto com a União — como a reconstrução de uma ponte que liga o Tocantins ao Maranhão —, Barbosa elogiou a postura do presidente e de seus principais auxiliares, incluindo ministros com atuação estratégica.

“Todos eles nos tratam muito bem. É um governo que tem esse cuidado, da mesma forma que o senhor estabeleceu uma relação com todos os estados, uma relação institucional desde o começo. E eu agradeço muito por isso, porque nós que estamos aqui nós precisamos desse cuidado do governo federal e desta parceria. […] E agradeço, senhor presidente, pela sua vinda, pelo seu cuidado com o povo brasileiro.” (Com informações do jornal O Globo)

2025-06-27